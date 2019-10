Tempa Rossa, Regione Basilicata verso l'accordo con Total

Per il Centro Oli di Tempa Rossa "la trattativa è ormai conclusa, stiamo formalizzando gli accordi fatti nelle scorse settimane, e stiamo chiudendo le attività per rilasciare l’autorizzazione e iniziare la produzione: credo che entro le prossime settimane firmeremo il protocollo con la Total». Lo ha detto l’assessore lucano all’ambiente, Gianni Rosa, prima dell’inizio di un incontro con il responsabile esplorazioni e produzioni della Total, Arnaud Breuillac, a cui partecipano anche gli assessori regionali all’agricoltura e alle attività produttive, Francesco Fanelli e Francesco Cupparo.

«Si tratta quindi - ha aggiunto - di una visita positiva, quella di Breuillac, nell’ottica di una collaborazione reciproca: quello di oggi è un incontro formale in cui non parleremo di compensazioni ambientali, come invece abbiamo fatto nelle scorse settimane. Il rappresentante della Total viene a fare un sopralluogo sui territori, viene a conoscere la nuova governante della Regione e parliamo di quelli che saranno gli aspetti immediati della loro attività produttive, e dei buoni propositi che abbiamo chiesto alla Total, e che la Total ha accettato».

«La sfida più importante - ha concluso l’assessore regionale - riguarda il messaggio che il petrolio è ormai superato: lo abbiamo, sarà estratto, ma la Basilicata ha bisogno di uno sviluppo sostenibile, che vada oltre il greggio, verso altre tecnologie ma soprattutto in grado di creare quell'occupazione che il petrolio non ha creato come ci si attendeva».

«Con la Total siamo in dirittura di arrivo verso un accordo quadro: vanno verificati alcuni dettagli ma stiamo per chiudere l’intesa». Così il vicepresidente della giunta regionale, Francesco Fanelli, in riferimento a una riunione con i rappresentanti della Total sull'inizio delle attività di «Tempa Rossa» e della concessione "Gorgoglione».

Sulla data di inizio delle estrazioni nella Valle del Sauro, Fanelli ha detto di «non voler fare proclami senza avere certezze: però possiamo dire che siamo in una fase avanzatissima della trattativa e, sia la Regione che Total, ottimisti sull'esito».