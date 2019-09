Maratea, arrestate due sorelle: in casa una santabarbara del padre defunto

Due sorelle di 46 e 49 anni sono state arrestate dai Carabinieri, a Maratea (Potenza), dopo il ritrovamento in una «vecchia cassa» di una vera e propria santabarbara.

La cassa era in un magazzino attiguo alle abitazioni dove le due donne vivono con le loro famiglie. I Carabinieri hanno trovato un fucile calibro 16 che era appartenuto al padre delle due donne, morto da molti anni, una «grossa quantità di polvere da sparo», esplosivi detonanti, detonatori, micce a lenta combustione e munizioni per fucile e pistola. Per rimuovere il materiale sono intervenuti gli artificieri: le due donne sono accusate di detenzione illegale di materiale esplodente, armi e munizioni comuni da sparo.