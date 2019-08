Tempa Rossa, Total annuncia centinaia di assunzioni per impianto

La Total, nel corso di un incontro mercoledì 28 agosto a cui parteciperà il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, illustrerà «i dati ufficiali relativi ai risvolti occupazionali, diretti e indiretti, che saranno generati dall’impianto di Tempa Rossa una volta in attività».

E’ quanto è emerso nel corso di un incontro che si è svolto oggi a Potenza, tra gli assessori regionali all’Ambiente, Gianni Rosa, e alle Attività produttive, Francesco Cupparo, con i vertici della Total, i sindaci dei Comuni della concessione e i rappresentanti delle organizzazioni di categoria. «L'incontro - secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della giunta regionale - si è svolto in due fasi differenti e su questioni diverse: la prima con la presenza di rappresentanti di Confapi e Confindustria e la seconda con i sindaci e i segretari di Cgil, Cisl, Uil e Ugl».

«E' stato deciso - hanno spiegato Cupparo e Rosa - che il direttore di filiale della Total Roberto Falabella svolgerà il compito di raccogliere in dettaglio quanto dovuto dalle singole imprese, in gran parte piccole aziende locali, sulla base delle comunicazioni di Confindustria e Confapi, per soddisfare al più presto le legittime rivendicazioni. La Regione intende prestare attenzione ad ogni passaggio che riguardi l’occupazione diretta ed indiretta, che è uno dei fattori strategici per l’attività petrolifera del Sauro».