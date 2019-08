Fiumicello di Maratea, depuratore rotto e acqua marrone, Bardi: «Vigileremo»

MARATEA - A seguito degli eventi accaduti sui lidi di Maratea (Potenza) e ai conseguenti provvedimenti che saranno assunti dalle istituzioni locali competenti per materia, si sottolinea in ogni caso che gli enti regionali deputati ai sistemi di verifica della qualità delle acque, sono già impegnati nelle azioni di controllo e di salvaguardia della salute pubblica». Lo ha annunciato il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in una nota sulla «rottura degli impianti di depurazione» diffusa dall’ufficio stampa della Giunta lucana nella serata di ieri.

Secondo il governatore lucano, «è di tutta evidenza che i fatti che saranno acclarati non potranno che determinare azioni mirate ad accertare le responsabilità e a definire le conseguenti soluzioni. I residenti e tutte le persone che frequentano, in piena stagione estiva, le spiagge Lucane sappiano che il monitoraggio delle attività di controllo e lo stimolo ad adottare tutte le azioni di ripristino della depurazione sono alla costante attenzione delle istituzioni regionali che - ha concluso Bardi - adotteranno, ove necessario, ogni misura utile per salvaguardare la salute e il buon andamento della stagione turistica».

DIVIETO DI BALNEAZIONE - A causa dei problemi agli impianti di depurazione, il divieto di balneazione sulla spiaggia di Fiumicello è stato disposto dal sindaco di Maratea (Potenza), Daniele Stoppelli, sulla base «dei risultati microbiologici ed analitici» da cui si rileva che «l'intera spiaggia non è idonea come area balneabile». L’ordinanza riguarda il tratto di costa "a partire dalla zona denominata San Michele e sino alla scogliera sul lato sud».

In particolare - secondo quanto evidenziato nell’ordinanza - il provvedimento per una delle spiagge più affollate di Maratea è stato preso dopo che l’Arpab Basilicata ha segnalato «l'esito sfavorevole per i parametri Escherichia coli ed Enterococchi».