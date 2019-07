Tito, ore di apprensione per un 23enne, scomparso in Germania

Ancora non si hanno notizie di Vincenzo Calienni, giovane di Tito scomparso lo scorso 9 luglio. Il cameriere aveva da poco festeggiato il suo 23esimo compleanno e si trovava in Germania, precisamente a Mosbach, dove si era recato da circa due mesi per il lavoro stagionale.

Vincenzo era stato assunto e prestava servizio nella gelateria «Escafè Venezia». Il ragazzo era in Germania dallo scorso 24 febbraio, ed era giunto in quel posto tramite un amico che già lavorava lì. Il datore di lavoro ha dichiarato di averlo visto l’ultima volta lo scorso 9 luglio quando il giovane lo ha messo al corrente della sua scelta di voler ritornare in Italia. Stando alle ultime indiscrezioni pare che Vincenzo sia stato visto l’ultima volta martedì 9 luglio alle ore 16,30, da un suo amico, alla stazione della città Mosbach, situata nell’area della Baden-Württemberg dove doveva prendere il treno per Potenza.

Pare che il ragazzo prima di partire abbia provato a telefonare al padre che però non è riuscito a rispondere e quando ha provato a richiamarlo il cellulare del figlio risultava spento. Vincenzo è originario di Rossano Calabro ma vive a Tito con i genitori che non avendo più sue notizie hanno immediatamente sporto denuncia.

Di questa scomparsa ne ha parlato anche la trasmissione «Chi l’ha visto» in onda su Rai 3 condotta da Federica Sciarelli. Vincenzo Calienni è alto circa 180 cm, ha gli occhi e i capelli castani. Al momento della scomparsa indossava una polo grigia a maniche lunghe e un pantalone di colore verde militare, aveva con sé 2 valigie. Ha un tatuaggio sull’avambraccio simile ad un ombrello. La notizia della scomparsa ha fatto il giro dei social in pochissimo tempo sono state diffuse foto e descrizioni di Vincenzo, è stato anche divulgato un numero da contattare in caso di avvistamento: 3773933325. C’è preoccupazione nel comune del potentino dove Vincenzo è conosciuto come un ragazzo normalissimo che vive nella spensieratezza dei suoi 23 anni. Ieri mattina i genitori sono volati in Germania per seguire più da vicino le operazioni di polizia.

Il padre del giovane scomparso è il Maresciallo dei Carabinieri della stazione di Satriano di Lucania. Il sindaco di Tito, Graziano Schiavone, ha detto «Noi siamo in apprensione come comunità. Speriamo di avere al più presto informazioni positive per far si che la vicenda si risolva nel migliore dei modi. Siamo uniti alla famiglia». Sono in corso le ricerche da parte delle forze dell’ordine.