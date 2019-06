Potenza, sfruttavano prostitute (anche una minore): processo per 9

Il gup di Potenza ha rinviato a giudizio nove persone, accusate a vario titolo di favoreggiamento della prostituzione minorile, tratta di persone e riduzione in schiavitù, per una vicenda avvenuta a Lavello (Potenza) tra il 2014 e il 2015. Secondo quanto emerse dalle indagini, il gruppo sfruttava una minorenne, dopo averla fatta arrivare dalla Romania con l'inganno di un vero lavoro, inducendola a prostituirsi anche con minacce, fino a tenerla reclusa in un’abitazione. Un giro di prostituzione allargato poi ad altre donne maggiorenni. La prima udienza si svolgerà il 13 dicembre.