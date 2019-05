Melfi, era ai domiciliari ma spacciava: in cella 24enne

Un giovane di 24 anni è stato arrestato dai Carabinieri, a Melfi (Potenza), dopo una perquisizione nella sua abitazione che ha portato al ritrovamento di droga. Il giovane, che era ai domiciliari dal giugno dello scorso anno, è stato trasferito in carcere. I Carabinieri hanno perquisito la sua casa il 14 maggio scorso, trovando, in un materasso, una dose di cocaina, alcuni grammi di hascisc, un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi. L'autorità giudiziaria ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dai militari.