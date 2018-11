Potenza, non dichiara 110mila euro: individuato dalla GdF

Un professionista operante nella provincia di Potenza ha omesso di dichiarare al fisco 110 mila euro, fra ricavi non dichiarati e non contabilizzati: è stato individuato dalla Guardia di Finanza. L’evasione fiscale è stata accertata «attraverso un’approfondita analisi economico-finanziaria delle Fiamme gialle, condotta - è spiegato in un comunicato diffuso dal Comando provinciale di Potenza - su elementi acquisiti sul territorio che, una volta incrociati con le banche dati, hanno fatto emergere importanti discrasie».