I podcast della Gazzetta del Mezzogiorno: puntata 9

La Gazzetta del Mezzogiorno sbarca anche nel mondo dei podcast sulla piattaforma Spotify. Al centro di questa nuova avventura, tutta da ascoltare, ci sono come sempre le storie e le particolarità dei territori di Puglia e Basilicata. Ecco la puntata 9. Il podcast è in collaborazione con Italia Foodball Club, format realizzato dal giornalista Vito Romaniello.

Episodio 9 – A Picerno si balla la samba con i gol di Reginaldo

L’attaccante brasiliano fa sognare i tifosi della squadra lucana. In provincia di Potenza si balla la samba. La squadra di calcio di Picerno, tornata per la seconda volta in serie C, conquista la salvezza grazie alle invenzioni e ai gol del brasiliano Reginaldo. Attaccante d’esperienza che ha anche giocato in A, ha avuto modo di gustare le specialità della Via Herculea.