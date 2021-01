Bari, a San Girolamo l'anno comincia con un tuffo e un po' di surf

Il rischio pioggia non ha fermato gli impavidi che questa mattina si sono radunati sulla spiaggia di San Girolamo, a Bari, per uno dei primi bagni del nuovo anno. Chi con le tavole da surf, chi semplicemente con due bracciate, nonostante l'acqua fredda in tanti hanno deciso di inaugurare il 2021 con un bel tuffo. Che sia di buon auspicio?