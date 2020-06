Un treno, le ghirlande e una donna misteriosa

Ci sono persone cui il ricordo di un tempo felice rende intollerabile il presente, altre invece cui proprio quel ricordo lo rende tollerabile. Lei apparteneva alla seconda di queste categorie, lui alla prima. Quella mattina pigra i loro corpi intrecciati sul letto si godevano il ticchettio della pioggia contro la persiana. Set Dickmann era un raffinato creatore di praline di fiori canditi: ogni volta che inventava un nuovo aroma, questo rappresentava per lui il ricordo di un momento felice. Rose si occupava anche lei di fiori: mentre Set creava le sue praline, lei dava vita a splendide ghirlande per morti.

Set ripensava spesso a quella scena di lei incastrata tra le lamiere celesti della carrozzeria. All’improvviso sentì nell’aria un profumo di narciso mescolato all’acre odore del sigaro stretto tra le labbra di un uomo comparso non si sa come davanti a loro. «Signor Dickmann, insisto affinchè lei accetti la mia offerta di dieci milioni di dollari. Mi sembra una somma adeguata per avere investito e sfigurato Rose in quel brutto incidente. Ero ubriaco e non la vidi attraversare la strada».Comprare Rose, non risarcirla: ecco che cosa voleva il Signor Killfem, l’uomo che emanava odore di narciso e sigaro. Set avrebbe avuto voglia di rompergli il muso, ma si trattenne pensando che sarebbe stato preferibile neutralizzarlo in altro modo. Rose si alzò dal letto trascinando il suo corpo di sontuosa bellezza in equilibrio precario. All’improvviso Set perse i sensi. Qualche ora dopo un vicino lo trovò sulla soglia di casa, che biascicava una litania incomprensibile riverso su una ghirlanda di fiori.

Rose e Killfem erano volati via come foglie secche spazzate da un turbine di vento. Spariti.Fuga? Rapimento? Il medico-botanico accertò che Set era stato intossicato dallo scatenomyces ceruleus, un parassita dei pistilli di narciso. Riavutosi, Set Dickmann sentì crescere in sé la rabbia e un desiderio di vendetta, il che conferma che dal dolore non scaturisce necessariamente una maturazione positiva, ma più spesso altro dolore. Necessario.

Le tre operaie della fabbrica di praline «Il Fiore in Bocca» erano intente al loro lavoro per una consegna urgente all’ambasciata russa quando con un boato il vascone di porfido rosa della salamoia esplose spezzandosi in due e il suo contenuto di gomma arabica salmonata si rovesciò sulle poverette, gettando scompiglio nel laboratorio sotterraneo. Pastiglie di vetro colorato, nastri e ghirlande si mescolavano al tappeto vischioso sul quale le operaie annaspavano come i pattinatori in una famosa tela di Hendrick Avercamp al «Rijksmuseum». Udito il frastuono dal suo studio, Set Dickmann si precipitò nel laboratorio sotterraneo, ma quando giunse sul posto era ormai troppo tardi: la cassaforte dove conservava dodici praline all’uranio profumate al gelsomino nero (preziosa merce destinata ad un emissario circasso) era aperta. Nell’aria quel malsano odore di narciso e sigaro confermava il sospetto che di lì fosse passato il Signor Killfem.

Con Rose o da solo? Era stata lei a rivelargli il nascondiglio? Set trasse in salvo le giovani donne lanciando loro un velo da sposa, cui si attaccarono come pesci alla rete del pescatore. «Sei un ragno, un ragno velenoso che si riempie la bocca di dolcezze mentre tesse silenzioso la sua tela mortale!». Nelle orecchie di Set risuonavano ancora le parole che Rose gli aveva urlato alcuni giorni prima di sparire. Povera Rose! Di notte Set la sommergeva di laide sconcezze e lei per resistere all’annientamento parlava con le spose eteree, che attraversavano veloci la casa lacerandosi le vesti.Rose aveva l’abitudine di indossare ritualmente il suo vecchio abito nuziale, coperto di muffa e piccoli escrementi di insetti, per scendere nel laboratorio a realizzare splendide ghirlande.

Proprio il suo velo era servito per salvare le tre operaie.Da tempo l’armonia con Set si era trasformata in rivalità. Ma lui non poteva credere che la sua Rose gli avesse sottratto l’uranio per rivenderlo al migliore offerente. Era tutto frutto di un piano, anche l’incidente dell’auto celeste? Erano amanti, Rose e Killfem? O forse lui l’aveva soggiogata, ipnotizzata o persino torturata per carpirle il segreto? Per scoprirlo doveva trovarli, ma dove cercare? Stremato da questi pensieri, Set nascose le troppe emozioni in una mezza fiala di morfina e si lasciò andare ad un sonno profondo e al sogno.

Sognò di una città infetta sommersa dall’acqua e dei due fuggiaschi che accarezzavano oscenamente le statue di Orfeo ed Euridice. Quando fu desto, un pensiero molesto si impossessò di lui: l’incubo era una premonizione? Rose e Killfem erano diretti ad Amsterdam o a Venezia, le città sui canali? Ma quale delle due? Set consultò febbrilmente un motore di ricerca e trovò che la scultura di Canova raffigurante Orfeo nell’atto di perdere Euridice era conservata nel museo Correr di Venezia. Un’ora dopo Set era su un aereo diretto alla città italiana, senza un’idea precisa di ciò che avrebbe fatto. Di una cosa però era certo: non aveva mai assaggiato un caffè penoso come quello offertogli dalla hostess su quel volo.

Quando Set giunse davanti alle statue del Canova, rimase abbagliato dalla loro bellezza e dalla straordinaria somiglianza di

Euridice con Rose. Ovviamente la Rose di prima dell’incidente… Non riusciva a staccare lo sguardo da quell’enigmatico volto di marmo, quando cinque dita gli si agitarono davanti agli occhi.

«Dickmann?! Signor Dickmann?»... La voce aveva una forte inflessione mediorientale, le forme generose strette in un aderentissimo tailleur verde smeraldo. «Io sono Amira, mi segua!». In silenzio percorsero le vaste sale tappezzate di armature e scudi squarciati da antiche battaglie. Uscirono poi all’aperto e attraversarono la piazza. Amira lo precedeva di qualche passo. Suonò al portoncino della torre dell’orologio. Un uomo dai capelli unti aprì e indicò loro la scala a chiocciola che conduceva all’enorme congegno e alle figure dell’angelo e dei magi. Mentre salivano i vecchi gradini scricchiolanti, Set riconobbe un odore dolce-acre ed improvvisamente si ritrovò circondato da sei nani circassi armati fino ai denti e di fronte gli apparve lui, il Signor Killfem.

Per la prima volta Set ebbe modo di osservarlo con attenzione. Era un uomo di età indefinibile per via dei capelli stopposi di un rossiccio platealmente falso, interrotto qua e là da ciuffi biancastri. Probabilmente portava in testa una parrucca, per giunta un po’ storta. Sul viso una barbetta incolta, il naso pendulo, le guance butterate come di chi abbia avuto il vaiolo, gli occhi acquosi e arrossati, privi di espressione. In contrasto col resto, la voce risuonava giovanile e stridula. L’abito scuro quadrettato - troppo grande la giacca, troppo corti i calzoni - completava il quadro.

«Violerò un Comandamento di Dio, ma non so ancora quale…», disse il Signor Killfem senza togliersi il sigaro dalla bocca. I nani, immobili, sembravano parte dei congegni dell’orologio.

Sulla soglia, l’uomo dai capelli unti si staccò con l’unghia de mignolo uno sfilaccio del mignolo uno sfilaccio di pollo dal dente d’oro. Era il segnale! I sei botoli circassi saltarono su Set bloccandolo a terra. Sembrava Gulliver sulla spiaggia di Lilliput. Con agilità felina Killfem gli montò sulla schiena e, prono su di lui, torcendogli il capo ansimando col suo fetido fiato gli urlò: «Sesto Comandamento!» e lo baciò sulla bocca. Mentre la lingua del turpe individuo tentava di violare la cerchia di denti che la mascella serrata ergeva come estrema difesa, Set pensò che una tale infamità non potesse avere un significato erotico o mafioso, ma solo il fine di umiliarlo. Proprio in quell’istante il gigantesco congegno dell’orologio con rumore assordante si mise in movimento, cogliendo tutti di sorpresa: era l’Epifania! Set ne approfittò per balzare sull’angelo che stava per varcare l’apertura e si ritrovò in un battibaleno all’esterno della torre, sulla piazza San Marco. Amira era con lui. Sgattaiolarono lungo il cornicione e le balconate fino a terra, dove corsero all’impazzata, giusto in tempo per salire su un motoscafo e sparire sul Canal Grande.

Il carillon suonava ancora mentre Killfem al ritmo dei rintocchi colpiva i nani con un frustino da fantino tuonando: «Idioti! Ve li siete lasciati scappare!».Calmatosi, Killfem borbottò: «Non tutti i mali vengono per nuocere. Il Signor Dickmann ci porterà da Rose e quindi all’uranio! Quanto a quella bagascia figlia di un derviscio, la spargerò di piscio!».Alludeva ovviamente ad Amira. Confidiamo nell’indulgenza che l’editore ed il lettore vorranno avere per la licenza che ci siam presi nel riportare pensiero sì indecente. Amira guidava spavalda, zigzagando tra i vaporetti. Set Dickmann teneva a bada lo scafista ancora privo di sensi dopo il colpo alla testa infertogli dalla bella avventuriera. Le gambe svettanti dagli stivali verde chiaro, inguainate in calze bruno-dorate come la sua pelle, non tradivano la rocambolesca discesa: neanche un graffio, una smagliatura… La gente assiepata in piazza, intenta a guardare le figure mobili dell’orologio, aveva osservato la fuga con curiosità, come se si fosse trattato di uno spettacolo.Set scorse la sagoma della «Mediterranean Queen» appena salpata. Troppo tardi. Peccato, perché ad Atene aveva molti amici.Lo scafista si stava riprendendo. Set gli puntò contro la schiena la pipa, come una volta aveva visto fare al cinema da Jean Gabin.

«Buttati in mare, carogna, o ti riempio i polmoni di piombo!» gli urlò nelle orecchie e quello, senza voltarsi, si lanciò in acqua terrorizzato. Finalmente il volto di Amira si illuminò di un sorriso radioso e per la prima volta tra loro ci fu uno sguardo d’intesa.«Dobbiamo raggiungere Istanbul, non c’è un minuto da perdere, poi ti spiegherò tutto…» gli disse, e a folle velocità raggiunsero la stazione ferroviaria dove montarono sull’Orient Express già in movimento. (...)