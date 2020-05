Angiuli, storie di vita tra vernacolo e ricerca, Carmine Tedeschi

Come preannunciato su queste pagine, i Racconti del camerone di Lino Angiuli, alcuni dei quali pubblicati tra le «novelle contro la paura», sono diventati libro per le Edizioni di Pagina (Bari), che, con le tavole artistiche di Nicola Genco e una nota critica di Lea Durante, in questi giorni lo propongono in formato e-book, mentre a breve sarà disponibile in versione cartacea.

Carmine Tedeschi

Si presenta come un gioco letterario e propone subito una smaliziata allusività a sensi appena velati sotto la superficie spumeggiante, tale da adescare da sola il lettore col friccico della nostalgia per un passato, se non migliore, più semplice e genuino. L’operazione, però, non è così semplice. Ad Angiuli piace questo gioco, al punto che lo troviamo in ogni suo testo, poetico o narrativo, di costruzione più o meno ambiziosa, in lingua o in dialetto o in una lingua ibridata dal dialetto, quale è questa dei Racconti del camerone, il cui precedente più immediato si trova nei racconti de La panchina dei soprannomi (2017). Quindi si tratta di una cifra che accompagna tutto il suo percorso e che costituisce perciò una decisiva chiave di lettura.

Il primo connotato che colpisce è la lingua, dicevamo ibridata. In che modo? Non è certamente il dialetto trascritto di peso. Non si tratta di striature lessicali del vernacolo. Non è il prodotto di storpiature della lingua sotto la pressione dialettale. Tanto meno è un insieme di citazioni. Si tratta invece di una assunzione in toto del modo di parlare popolare. Immaginiamo uno qualunque dei personaggi di questi racconti che voglia esprimersi in italiano davanti a un pubblico di suoi pari: trasporterà di peso il suo dialetto in lingua. Cioè trasferirà, senza saperlo, la struttura linguistica dialettale (fonetica, morfologia, sintassi, lessico) nell’italiano: con gli inciampi derivanti dal fatto che questa è per lui lingua parzialmente acquisita. Ma col risultato straordinario che quel modo di parlare è simultaneamente il suo modo di pensare. In altri termini, egli spalanca l’accesso alla visione del mondo di quei parlanti proprio a chi non appartiene a quello stesso mondo.

Ma qui chi scrive non è uno del popolo con limitati strumenti espressivi. È uno scrittore, la sua è un’operazione colta, che non vuole solo giocare con la lingua, ma che, attraverso l’invenzione di quell’ibrido che speriamo aver chiarito, si sforza di far emergere un mondo popolare di sostrato, non scomparso, anche se ormai minoritario. Una cultura da cui veniamo tutti, che è stata superata e sommersa, ma non estinta. Che basta poco a rendere riconoscibile, se non si perdono di vista le radici che ci allattano ancora. È questo il vero fine del gioco: dimostrare la continuità tra passato e presente, tra cultura popolare e cultura “alta”, tra ciò che ha trovato dignità letteraria e ciò che può analogamente trovare espressione in lingua popolare.

Non può sfuggire al lettore, già dal titolo, lo scoperto riferimento, per somiglianze ed opposizioni, ad un antenato nobilissimo della nostra storia letteraria, quale il Decameron di Boccaccio. Anche i narranti convocati da Angiuli sono dieci, ugualmente sette donne e tre uomini. Ma lì la situazione è di inconsueta sospensione della vita corrente, qui del suo ripetuto e lento scorrere. Lì l’ambientazione è aristocratica, qui popolare. Lì l’atmosfera dominante è gaia, al fine però di rimuovere l’angoscia della morte, mentre qui domina la rassegnazione al ciclo naturale della vita coi suoi alti e bassi, morte inclusa. Sia lì che qui, il rispecchiamento del mondo si realizza attraverso la narrazione orale. Ed è appena il caso di ricordare che l’oralità, prima origine e fondamento della tradizione letteraria «nobile» (Omero, i poemi cavallereschi, ecc.), è durata fino a ieri nella tradizione popolare, e oggi costituisce la sostanza irrinunciabile di qualsivoglia fiction.