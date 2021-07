Porto Cesareo, la scrittrice Monica Conforti presenta il romanzo «Fuori Orario»

PORTO CESAREO (Lecce) - Può il tradimento essere considerato un atto di coraggio? E l’infedeltà coniugale si può trasformare in un particolare percorso di crescita? Un adulterio può gettare un fascio di luce nuova tra le pieghe del nostro animo? Se lo chiede Viola, la protagonista del libro della scrittrice Monica Conforti, che è tornata in libreria dopo il successo di «L’esercizio della felicità». Si intitola «Fuori orario» per la Casa Editrice Kimerik la nuova fatica della scrittrice spezzina trapiantata a Lecce che sarà presentato mercoledì 28 luglio alle 19 a Lido Bacino Grande, una delle aree più suggestive di Porto Cesareo.

A dialogare con l'autrice sarà il collega Vincenzo Sparviero. Intervento del magistrato Salvatore Cosentino che presenterà il monologo «Una viola violante e volante».

Si chiama Viola, infatti, la protagonista del romanzo. Viola è un nome magico, il nome al contempo di uno strumento musicale che emette note melodiose, il nome di un colore che da sempre rappresenta simbolicamente il mistero, la magia e la metamorfosi, l’imperativo di un verbo che invita alla disobbedienza e alla non omologazione. Proprio a lei, proprio a Viola, questa donna quarantacinquenne, che si sentiva realizzata e soddisfatta nel suo matrimonio, doveva capitare di impelagarsi in una relazione extraconiugale. Eppure si è buttata a capofitto in questa relazione clandestina con Jacopo, giovane dottorando di Filosofia e subisce il fascino di Giulio, seducente editor romano. Eppure il suo matrimonio era felice, sembrava davvero felice. Eppure anche i matrimoni felici sono minacciati dall’infedeltà.