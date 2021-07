Bari, «Tokyo Story 2021», il libro in edicola con la «Gazzetta»

Bari - Sarà in vendita in edicola da domani, 17 luglio, in abbinamento con «La Gazzetta del Mezzogiorno» e con «Il Sole 24 Ore», il volume Tokyo Story 2021 - Passione Olimpica al prezzo di 12,90 euro (oltre al costo del quotidiano), scritto da Dario Ricci, voce ed inviato di «Radio 24».

Tokyo, il Giappone, l’Olimpiade più difficile, voluta, osteggiata, controversa, desiderata. Eccola, la sacra fiamma di Olympia, che torna per le strade di Tokyo dopo la suggestiva ed emozionante edizione del 1964. E quel bagliore prova a rischiarare un mondo trascinato dalla pandemia in uno degli abissi più profondi. Un’oscurità che ha inghiottito il senso stesso dei Giochi, di questi Giochi nipponici.

E allora Tokyo Story è principalmente un atto d’amore: nei confronti dello sport, di quei cinque cerchi olimpici, di un Paese che è un cuore pulsante dello sport mondiale, e della sua capitale, luogo emblematico e catalizzatore della passione sportiva di ognuno di noi, come scopriranno i lettori sfogliando questo libro.

«Il mio Giappone è il divano del soggiorno di casa al principio di una domenica di fine ottobre. Fuori è ancora notte e diluvia sopra la pianura padana. Piove anche dentro la televisione, forse con i primi colori. Diluvia ai piedi del vulcano, il Fuji ha un cappello nero inesorabile. È il 1976 e quello che è successo in quel Gran Premio è diventato materia per la letteratura e per il cinema». Così Carlo Genta, conduttore di Tutti Convocati su «Radio 24», riporta nella prefazione. E continua: « Questi sono solo alcuni frammenti per provare a farvi capire quanto sia intensa e irresistibile questa musica orientale che l’amico Dario Ricci così bene suona a parole nel libro. Leggere questi racconti, spesso diventati leggenda, è una specie di viaggio spirituale verso Tokyo 2020 che riaccende la nostra luce nel 2021. Se non è magia d’Oriente questa».



Dario Ricci, nato a Roma nel 1973 è una delle voci dello sport più note di «Radio24». Come inviato ha seguito Europei e Mondiali di calcio, Olimpiadi invernali ed estive, Mondiali di nuoto e di atletica. Conduce Olympia-miti e verità dello sport, con cui ha vinto lo «Sport Media Pearl Award 2015», il premio «Carlo Monti» e l’«Overtime Radio Festival 2017», oltre ad altri riconoscimenti nazionali e internazionali.

Scrittore e saggista, ha pubblicato In vetta al mondo (2013, insieme all’alpinista Daniele Nardi), La migliore gioventù (2015, sempre con Daniele Nardi), I ragazzi di Brema (2016), Oro azzurro (2016), Oro bianco (2018).

Inoltre, ha pubblicato Cuore di Cobra - Confessioni di un ciclista pericoloso, la biografia di Riccardo Riccò (2018), Con la testa e con il cuore, biografia del campione europeo, mondiale e olimpico dei 10.000 metri Alberto Cova.