Giornalismo: premio Tommaso Francavilla, i vincitori

BARI - «Coinvolgere le nuove leve del giornalismo è fondamentale. È fondamentale sostenere i giovani. Dobbiamo e possiamo fare ancora moltissimo per stimolare la loro curiosità, la loro capacità di interpretare ciò che gli accade intorno attraverso la conoscenza, la cultura». Lo ha detto la presidente del Consiglio regionale pugliese, Loredana Capone, durante la cerimonia della sesta edizione del premio giornalistico nazionale «Tommaso Francavilla». La consegna dei riconoscimenti si è svolta questa mattina in Aula consiliare.

«Questo premio - ha detto Capone - è importante per tutto questo e per la persona alla quale è intitolato, Tommaso Francavilla. Perché dietro la calma e la capacità di affrontare serenamente il confronto con tutte e tutti non può che celarsi sempre una bella persona». L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale «La Piazza» di Alberobello, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Puglia e dell’Ordine dei giornalisti di Puglia, ha visto anche la presenza del sindaco del Comune di Alberobello, Michele Longo, e della vice sindaca di Castellana Grotte, Franca De Bellis. Il concorso giornalistico, intitolato alla memoria di Tommaso Francavilla, giornalista, commentatore politico e opinionista, prematuramente scomparso, viene assegnato ogni anno, il 19 marzo, giorno della sua nascita. Per questa sesta edizione gli organizzatori hanno previsto l’assegnazione di tre premi, sono risultati vincitori: Gaetano Campione, firma de La Gazzetta del Mezzogiorno, Maria Lucrezia Argentiero, touringclub.it Milano, Maria Cristina De Carlo, TRM. Per i partecipanti al master di giornalismo, con premio del valore di 500 euro, Beatrice Maroni de InCronaca, testata on line del master di giornalismo di Bologna. Inoltre la giuria ha assegnato un premio speciale alla giornalista Grazia Rongo (TeleNorba). La presidente Loredana Capone, insieme a Francesca Francavilla, figlia di Tommaso Francavilla, ha consegnato il premio al giornalista Gaetano Campione.