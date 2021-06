Comunicazione e giornalismo, a Corigliano d'Otranto torna «Io non l'ho interrotta»

Da giovedì 8 a sabato 10 luglio nel Castello Volante di Corigliano d’Otranto torna “Io non l’ho interrotta“. La settima edizione della rassegna di giornalismo e comunicazione politica, organizzata dall’associazione Diffondiamo idee di valore con il coordinamento di Pierpaolo Lala e Gabriella Morelli, proporrà incontri e presentazioni per indagare l’attuale situazione del giornalismo e della comunicazione politica in Italia con incursioni anche all’estero. Nel rispetto delle normative antiCovid19 vigenti, gli appuntamenti saranno a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti (prenotazione consigliata a info@iononlhointerrotta.com) e saranno trasmessi in diretta su Facebook e YouTube.

Il programma prenderà il via giovedì 8 luglio alle 20:30 con un incontro sul Covid19 tra inchiesta giornalistica, scienza e comunicazione istituzionale con la giornalista Francesca Nava, autrice del libro “Il focolaio. Da Bergamo al contagio nazionale” (Laterza), il giornalista Alessandro Barbano e, in collegamento, l’inviato dell’Espresso Fabrizio Gatti, autore de “L’infinito errore. La storia segreta di una pandemia che si doveva evitare” (La Nave di Teseo), il virologo Andrea Crisanti, coautore con Michele Mezza di “Caccia al virus” (Donzelli) e Pier Luigi Lopalco, assessore alla Sanità della Regione Puglia. Alle 21:45 si parlerà delle inchieste giornalistiche sull’industria alimentare con il giornalista olandese Olivier van Beemen, autore del libro/inchiesta “Heineken in Africa” (Add editore) e, in collegamento, Sabrina Giannini, giornalista Rai e autrice de “La rivoluzione nel piatto” (Sperling & Kupfer). Alle 22:45 la prima serata si concluderà con una riflessione su Donne e potere: che genere di politica! con Loredana Capone (presidente del consiglio regionale pugliese), Dina Manti (sindaca di Corigliano d’Otranto), Francesco Foti (giornalista e scrittore, autore, tra gli altri volumi, di “Jacinda Ardern. Una leader della porta accanto”, uscito per People) e la giornalista Sonia Pellizzari.

Venerdì 9 luglio si partirà, sempre alle 20:30, con il filosofo, giornalista, social media manager Bruno Mastroianni che, stimolato dalle domande di Bianca Chiriatti, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno, parlerà del suo libro “Litigando si impara. Disinnescare l’odio online con la disputa felice” (Franco Cesati Editore). Sempre tra social e informazione, Alessio Viola, giornalista di SkyTg24 e autore di “Sarò bre” (People), dialogherà con Marianna Aprile. Infine, in collaborazione con il Salento Book Festival, il giornalista Mario Calabresi, intervistato da Paola Moscardino (La7 - Corriere del Mezzogiorno) presenterà “Quello che non ti dicono” (Mondadori).

La serata finale sabato 10 luglio si aprirà alle 19 con un’anteprima a cura de “La critica cinematografica“, Summer School di Fata Morgana Web che si conclude proprio a Corigliano d’Otranto. Luca Bandirali ed Enrico Magrelli (Rai Radio 3) coordineranno la presentazione del volume “Fata Morgana n. 40 – il cinema americano” (Pellegrini Editore) con la partecipazione di Alessandro Canadè, Francesco Ceraolo, Roberto De Gaetano e Bruno Roberti. Dalle 20:30, “La cronaca nera: giornali, libri, podcast, serie tv” con Cecilia Sala (ospite a Corigliano) e Chiara Lalli (presente in collegamento), autrici del podcast e del libro “Polvere. Il caso Marta Russo” (Mondadori), Stefania Divertito, giornalista e capo ufficio stampa del Ministero della Transizione Ecologica, e l’esperto di tv e cinema Luca Bandirali. A seguire l’autore radio/tv, giornalista e scrittore satirico Luca Bottura presenterà il suo recente “Manifesto del partito impopolare” (Einaudi). In chiusura Pierpaolo Lala e Rocco Luigi Nichil parleranno di “Invasione di campo. Il gioco del calcio nel linguaggio e nel racconto della politica” (Manni) con la partecipazione di Wanda Marra, giornalista de Il Fatto Quotidiano, Stefania Divertito e del professore Edoardo Novelli, docente di Comunicazione Politica all’Università degli studi Roma Tre e promotore e responsabile dell’Archivio degli Spot Politici.

La rassegna avrà poi una sezione OFF con tre appuntamenti. Sabato 24 luglio (ore 20 – ingresso gratuito prenotazione obbligatoria WApp +390832373576) al Convitto Palmieri di Lecce, in collaborazione con Extra Convitto, promossa dal Polo Biblio-Museale della Regione Puglia a cura di Mauro Marino e dello staff della Biblioteca Bernardini, con il patrocinio della Provincia e del Comune di Lecce, Francesco Costa, vicedirettore de Il Post, presenterà “Una storia americana: Joe Biden, Kamala Harris e una nazione da ricostruire" (Mondadori). Martedì 27 luglio (ore 20:30 - ingresso gratuito e libero fino a esaurimento posti) si torna al Castello Volante di Corigliano d’Otranto con una doppia presentazione: “Matematica è politica” di Chiara Valerio (Einaudi) e “Trovare le parole. abbecedario per una comunicazione consapevole” di Vera Gheno e Federico Faloppa (Edizioni Gruppo Abele). Giovedì 26 agosto, infine, sempre a Corigliano, la giornalista di Skytg24, Giovanna Pancheri con il suo “Rinascita Americana” (Sem).

La rassegna è organizzata dall’associazione Diffondiamo idee di valore in collaborazione con Castello Volante di Corigliano d’Otranto, CoolClub, Multiservice Eco, Big Sur, Conversazioni sul Futuro, con il sostegno della Regione Puglia nel Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo e, tramite il Teatro Pubblico Pugliese, nella programmazione Custodiamo la cultura in Puglia, e del Comune di Corigliano d’Otranto grazie al contributo del Co. Re. Com. (Comitato Regionale per le Comunicazioni) della Puglia.