Roberto Emanuelli: lo scrittore delle emozioni si racconta

Il 7 luglio sarà in Puglia, ospite del festival Il Libro Possibile di Polignano a Mare (Ba), per presentare 'Adesso lo sai'. Ma lo scrittore Roberto Emanuelli non si ferma, ed è già al lavoro sul prossimo romanzo, 'Volevo dirti delle stelle'. Non si sa ancora molto della nuova fatica letteraria, se non che uscirà intorno a fine settembre e sarà ancora una volta un libro sui sentimenti, con un linguaggio quasi «cinematografico» (è scritto in terza persona). E dal momento che sta raccogliendo tanti consensi (oltre 400mila copie vendute solo in Italia, successo sui social, gruppi Facebook a lui dedicati, lettori e lettrici che si tatuano sulla pelle le sue frasi) abbiamo incontrato Emanuelli per conoscere un po' di più chi si nasconde dietro lo scrittore.

Ormai pubblichi un libro all'anno, qual è il tuo luogo ideale per lavorare?

«Non ne ho uno specifico: spesso mi ritrovo a essere a casa, chiudo il libro quasi sempre d'estate, e ho bisogno di calma, tranquillità, del mio studio, di notte ad esempio scrivo molto bene»

Da dove attingi i tuoi racconti, quasi tutti ispirati a emozioni e relazioni umane?

«Sicuramente molto arriva dalle mie esperienze, la maggior parte delle cose che scrivo anche se sono piegate alla storia e al romanzo sono sempre situazioni che ho vissuto in qualche modo, emotivamente e psicologicamente, i sentimenti provati sulla propria pelle sono più semplici da raccontare. Prendo molto anche dalla vita degli altri, sono una persona curiosa, cerco di capire, e poi lo riporto con un linguaggio deliberatamente semplice, che non significa 'banale', ma è la lingua dell'amore che azzera le barriere. La semplicità vince sempre»

Hai un pubblico che ti apprezza moltissimo

«A volte non sento di meritare ciò che ricevo a livello di complimenti, le persone mi dicono che grazie ai miei romanzi hanno reagito a momenti bui, si tatuano le mie parole... Questa cosa all'inizio mi spaventava perché mi sentivo carico di responsabilità, invece ho capito che tutto va fatto fluire, le parole non sono più tue e basta, diventano anche degli altri, quindi la palla passa a loro. Ne sono orgoglioso. E sono anche riconoscente ai miei lettori, la mia 'famiglia' come mi piace chiamarli, mi hanno preso per mano tanti anni fa, ben prima dell'esordio letterario»

Cosa leggi?

«Il mio autore preferito è Nick Hornby, anche se lui parla d'amore in modo ironico, la mia vena più sviluppata è quella romantica e introspettiva. Però spazio molto, dai classici ai contemporanei, mi piace la narrativa, le autobiografie, la saggistica di psicologia... Mi sono appassionato al narcisismo, un qualcosa che si vive in modo attivo e passivo, sviscerare le dinamiche psicologiche mi incuriosisce molto, anche se sempre con grande umiltà»

Il web, dove sei così amato, come lo vivi?

«Online accadono tante cose, positive e negative, i social fin dall'inizio li ho usati in un modo specifico, per 'promuovere' la mia attività, più che me stesso. Ho cominciato pubblicando parti di un romanzo che stavo già scrivendo e solo dopo si è creata la community, che quindi mi ha già conosciuto come scrittore. E anche se paragonata a quella di altre personalità, la mia 'famiglia' conta numeri più 'piccoli', sono lettori e lettrici reali, che ho incontrato fisicamente nel corso di centinaia di presentazioni. Ormai ci conosciamo personalmente»

Se ripensi a te da ragazzino, amante della scrittura, avresti mai immaginato di arrivare fin qui?

«Assolutamente no. Sono partito scrivendo testi musicali e un romanzo davvero brutto, quando ero piccolo. Non l'ho mai finito, ero scoraggiato, ma poi ho lasciato scorrere la vita e ho iniziato seriamente a lavorare dopo aver toccato il fondo. Evidentemente doveva andare così»

Che estate ti aspetta?

«Di scrittura e revisione del romanzo, non sarò tanto libero mentalmente, però faccio un lavoro che mi permette di scrivere dove mi pare, quindi nulla mi vieta di andare in vacanza con il computer in valigia»