Teatro Petruzzelli: il direttore stabile Bisanti debutterà alla Scala

La Fondazione Petruzzelli condivide la gioia per il successo di Giampaolo Bisanti, direttore stabile dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli, che debutterà al Teatro alla Scala nella Stagione 2021/2022.

Ad annunciarlo sulla sua pagina Facebook ufficiale è stato lo stesso maestro Bisanti che, nel mese di marzo 2022, condurrà l’Orchestra e il Coro del Teatro alla Scala in Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea, per la regia di David Mc Vicar.

“E’ una grande emozione – sottolinea il maestro Bisanti- debuttare, dopo tanti anni di carriera, nel Teatro della mia città natale dove, fin da piccolo, andavo a seguire i meravigliosi spettacoli ed i Concerti sinfonici”.

Il prestigioso allestimento operistico è una coproduzione fra Royal Opera House, Covent Garden, Gran Teatre del Liceu, Wiener Staatsoper, Opéra National de Paris e San Francisco Opera.

Le scene sono di Charles Edwards, i costumi di Brigitte Reiffenstuel, le luci di Adam Silverman, la coreografia di Andrew George.

Nel cast Freddie De Tommaso e Yusif Eyvazov (Maurizio), Alessandro Spina (Il Principe di Bouillon), Carlo Bosi (l’abate di Chazeuill), Alessandro Corbelli e Ambrogio Maestri (Michonnet), Francesco Pittari (Poisson), Maria Agresta e Anna Netrebko (Adriana), Anita Rachvelishvili e Elena Zhidkova (La principessa di Bouillon), Caterina Sala (Madamigella Jouvenot), Svetlina Stoyanova (Madamigella Dangeville).