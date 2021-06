Torre Guaceto, in Salento parte progetto per protezione e studio tartarughe Caretta Caretta

Un progetto con l’Area marina protetta di Torre Guaceto per creare un “Osservatorio marino della Puglia” per la protezione delle tartarughe Caretta caretta. È MYSEA, iniziativa della Fondazione CMCC in collaborazione con l'area marina protetta di Torre Guaceto. Sensori all’avanguardia, previsioni operative per il mar Mediterraneo, e una web app dedicata in grado di tracciare la rotta delle tartarughe e trasmettere importanti informazioni per monitorare l’impatto dei cambiamenti climatici sugli habitat e le abitudini delle tartarughe marine, per capire come proteggerle al meglio.

«La tartaruga Caretta caretta è una frequentatrice abituale dei nostri mari - si legge in un articolo pubblicato sul sito del CMCC - ma sono tanti i pericoli che la minacciano e che mettono a rischio la sua sopravvivenza: l’impatto crescente della pesca, le morti dovute a catture accidentali, la perdita di habitat, l’inquinamento da plastiche in mare e altre attività umane poco sostenibili. Inoltre, molte delle spiagge di nidificazione delle tartarughe sono adesso fortemente minacciate dallo sviluppo del turismo di massa. Oltre a informare e sensibilizzare le comunità locali e i pescatori, per proteggere la biodiversità dei nostri mari dobbiamo conoscere meglio questi animali, le aree che frequentano abitualmente e in cui sostano più spesso, identificare e proteggere i siti di deposizione delle uova, l’entità e le dinamiche dei loro spostamenti stagionali».

Il progetto MYSEA ha fra i suoi obiettivi quello di creare un “Osservatorio marino della Puglia” per la protezione delle tartarughe Caretta caretta. Alcune sono state curate nel centro di recupero tartarughe dell’Area marina protetta di Torre Guaceto, e liberate dopo essere state munite di un trasmettitore satellitare posizionato sul carapace, in grado di fornire la rotta dei loro spostamenti. Tutte le altre informazioni a questo link https://www.cmcc.it/it/articolo/mysea-la-ricerca-cmcc-per-la-protezione-delle-tartarughe-marine