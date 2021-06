Marconia, ecco il totem ispirato a Tex Willer

Un albero ammalorato trasformato in un totem ispirato al noto fumetto Tex Willer, il ranger sempre pronto a difendere i più deboli. Un piccolo esempio di rigenerazione urbana del quale è artefice Michele Lo Tito, 77 anni, pensionato ed ex tecnico dell’Enel. Teatro di questa inedita opera d’arte è via Anzio, una strada della zona 167 edificata negli anni Settanta. E così nel giardino condominiale è spuntata la raffigurazione ricavata da un tronco d’albero dai disegni che richiamano i simulacri tipici delle popolazioni indigene d’America. «Quella per Tex Willer - dice Lo Tito - è una vecchia passione che coltivo sin dagli anni Sessanta. Avevo l’intera collezione». Peccato che l’alluvione nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 2013 inghiottì tutti i fumetti nel garage sottostante l’abitazione.

«Fu un duro colpo quello. Ma non mi persi d’animo e ripresi la collezione di Tex. Nel frattempo mio figlio scrisse all’editore Bonelli. Il direttore Davide Bonelli rispose. Ho ancora conservato il quadro che ritrae Tex con la dedica: “Caro Michele grazie per l’affetto con cui segue il nostro Tex”. Dopo la pensione Lo Tito ha cominciato a scolpire, lavorare il legno, evidenziando grande estro nelle sue opere. Con la Cecam, associazione culturale di Marconia che è una fucina di iniziative presieduta da Giovanni Di Lena e sempre attenta alle tematiche sociali e del territorio ed all’interazione con i giovani ed il mondo della scuola, ha anche tenuto due mostre. Il Cecam ha 60 soci ed è un esempio tangibile di come si possa fare promozione culturale in una piccola comunità