Bari, al Teatro Petruzzelli la rassegna Aus Italien: streaming il 18 e 19 maggio

Nuovo appuntamento in streaming al teatro Petruzzelli di Bari: martedì 18 maggio, alle 20.30, per la rassegna 'Aus Italien: istantanee musicali di otto compositori italiani', è in cartellone il concerto in streaming dedicato alle musiche di Michele dall’Ongaro. Condurrà l'Orchestra del teatro Marco Angius, solista Emanuele Arciuli (pianoforte). In programma, di Michele dall’Ongaro, Checkpoint, per orchestra da camera, (2009); La Primavera, per pianoforte e archi; e Il trionfo del tempo e del disinganno, per pianoforte e orchestra (1992). Prima del concerto è previsto un contenuto speciale, 'Visti da vicino, video incontri con chi fa musica oggì, occasione di approfondimento con il compositore Michele dall’Ongaro e il direttore d’orchestra Marco Angius, curato dal critico musicale Carla Moreni.

Prossimo appuntamento mercoledì 19 maggio alle 20.30, con il concerto dedicato alle musiche di Pasquale Corrado con il coro del teatro Petruzzelli diretto da Fabrizio Cassi. In programma, di Pasquale Corrado: Dialoghi di rinascita, per coro misto ed elettronica, (2021). Prima esecuzione assoluta, commissionata dalla Fondazione Teatro Petruzzelli. Prima del concerto, approfondimento con il compositore Pasquale Corrado e il maestro del coro Fabrizio Cassi, curato dal critico musicale Ugo Sbisà.

I concerti, registrati al Petruzzelli con la presenza dei compositori, sono fruibili gratuitamente sulle piattaforme digitali del teatro (il canale Youtube Fondazione Petruzzelli, la pagina Facebook ufficiale Fondazione Teatro Petruzzelli e il sito www.fondazionepetruzzelli.it)

(foto Clarissa Lapolla)