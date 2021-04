«Con le mie pizze conquisto gli Usa», la favola di Gabriele Lamonaca, con radici rutiglianesi

Il suo sogno di aprire una pizzeria a New York è stato frenato lo scorso anno dallo scoppio della pandemia, ma lui non si è perso d’animo: ha cominciato a barattare per le strade della «grande Mela» le sue pizze fatte in casa, con cibo e bevande fornite da altri cittadini della metropoli, un’idea nata dal ricordo di ciò che facevano i suoi nonni paterni a Rutigliano.

Lui è Gabriele Lamonaca, 30 anni, nato a Guidonia, alle porte di Roma, da famiglia originaria di Rutigliano, trasferitosi nel 2008 a New York per laurearsi in Chimica, lavorando nel frattempo nei ristoranti come cameriere.

La sua idea, semplice e geniale allo stesso tempo e antica quanto il mondo (il baratto), ha avuto uno straordinario successo, tanto da essere esportata in tutto il mondo, con Gabriele divenuto una star sulle principali reti televisive statunitensi, come Fox News e Nbc News.

«In realtà tutto è nato quasi per scherzo», racconta: «Durante il lockdown, lo scorso anno, per necessità siamo tutti diventati fornai, e così, chiuso in casa a New York, ho iniziato a sfornare pizze mettendo le foto su Instagram per iniziare a farmi conoscere, in attesa di aprire la mia pizzeria, che è un sogno tutt’altro che archiviato».

Prima di partire per gli Stati Uniti, infatti, Lamonaca aveva frequentato a Roma un corso per pizzaiolo, con eccellenti risultati.

Un bel giorno, un amico, vedendo le fotografie, gli chiede di acquistarne una, Gabriele però risponde di non volere soldi, ma di barattare la sua pizza con altro cibo.

Un’idea che parte, come detto, dalla città dei fischietti: «Mia nonna paterna faceva il pane a Rutigliano e spesso lo offriva a vicini e conoscenti in cambio di qualche gallina o di uova».

L’idea è piaciuta subito ai newyorkesi: in cambio di torte, biscotti e anche liquori, tutti vogliono le pizze di Gabriele che nel frattempo segue i lavori del suo locale che spera di inaugurare nella prossima estate: «Sono tutti i giorni sul cantiere - dichiara -, mentre la sera sforno le pizze».

Dopo i passaggi sulle maggiori reti televisive a stelle e strisce, la sua popolarità è esplosa: da poche pizze, ora ha richieste per tremila pizze a settimana.

Il segreto del successo è dovuto anche agli ingredienti che Gabriele utilizza, tutti di qualità e all’insegna del made in Italy, o meglio del made in Puglia: «Non nascondo che una delle pizze più ricercate, che è anche la mia preferita - rivela -, è quella con una base di crema di cime di rapa, pomodorini gialli, burrata e alici».

Non è raro dunque, assistere la sera a Manhattan, allo scambio di cibo per strada. Per procedere al baratto è sufficiente prenotarsi sul sito Internet creato da Lamonaca: www.unregularpizza.com.

Il successo ottenuto dal giovane chef di origini rutiglianesi ha ovviamente reso fieri i suoi parenti che risiedono ancora nella città dei celebri fischietti, come la cugina Donatella Lamparelli, vicepresidente del Consiglio comunale e segretaria del Comitato «Feste Santissimo Crocifisso e San Nicola»: «Il successo di Gabriele - confida Lamparelli alla “Gazzetta” - è motivo di grande orgoglio non solo per la nostra famiglia, ma per tutta la comunità di Rutigliano».

Il desiderio di Donatella e di tutti i parenti di Gabriele che vivono a Rutigliano (città a cui Lamonaca è affettivamente legato, tanto da tornarci frequentemente) è quello di volare a New York, non appena la pandemia lo consentirà, per abbracciarlo e per gustare le sue pizze nel nuovo locale: una pizzeria il cui successo pare già garantito, considerate queste premesse. E per il resto non è detto che il modello del baratto gastronomico non prenda piede anche da queste parti.