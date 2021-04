La parola di Dante bussola del mondo: il prof. Ferroni legge il Paese attraverso il Poeta

«L’Italia di Dante. Viaggio nel paese della Commedia», edito dalla Nave di Teseo con il sostegno della Società Dante Alighieri, è l’ultima fatica letteraria di di Giulio Ferroni, critico letterario, storico della letteratura, saggista e accademico italiano, già professore emerito dell’Università la «Sapienza» di Roma. Una guida artistico-culturale, un documento ricco di riflessioni, curiosità e informazioni che possono spingere un viaggiatore, anche virtuale, a visitare i meravigliosi luoghi di Italia leggendo i canti della Commedia. Il prof. Ferroni, con garbo e cultura, ha risposto alle domande della Gazzetta.

Quanto l'Italia attuale deve essere grata a Dante?

«È una bella domanda se si pensa che ormai a livello storico la gratitudine non esiste più. Le cose si trasformano continuamente e direi di tornare a leggerlo davvero».

In che senso?

«Non usarlo solo come una bandiera che seppure importante lo ridimensiona molto. Si entri nel corpo di un linguaggio che ha costituito un modello per tutta la cultura mondiale. Credo che per questo dobbiamo essergli grati e non soltanto perché ha dato le parole per l'Italia futura. È chiaro che ci lascia un linguaggio che si è costruito a partire dalla sua grande esperienza che lui ha offerto a tutto il mondo».

Altro?

«Comunque forse la cosa migliore sarebbe cercare di avere una lettura più “forte” di Dante. Naturalmente i tempi sono tanto lontani tuttavia se lo leggessimo di più mi saremmo più attenti nei suoi confronti».

Che compagno di viaggio è stato Dante in questa opera che ha prodotto?

«È stato un un punto di riferimento continuo anche perché la sua parola ha una forza geografica molto particolare avendo la capacità di definire la concretezza della realtà e dello spazio. Potremmo dire che senz’altro è stata una guida a misurare lo spazio anche se adesso lo misuriamo in modo completamente diverso tenuto conto che ci muoviamo con strumenti e mezzi che non esistevano ai suoi tempi».

Quindi lontano dai nostri tempi?

«Siamo in rapporto con una realtà che si è modificata moltissimo però nonostante questo la parola di Dante è un punto di riferimento per riconoscere il mondo».

Insomma una bussola culturale?

«Si assolutamente si una bussola di altissimo valore per tutti».

Cosa lascia il Sommo Poeta? Che valore aggiunto possono interiorizzare gli studenti appassionandosi a Dante?

«Lascia il senso della distanza anche di un mondo completamente diverso dal nostro abituandoci in fondo anche valutare la diversità. A vedere che le cose si trasformano, che il mondo non è sempre uguale a se stesso e che non è mai stato quello che abbiamo davanti agli occhi».

Solo?

«Aggiungo che ci invita a confrontarci con i limiti della nostra esperienza attraverso la sua meravigliosa poesia che continua ad insegnarci tanto».

Tra le tappe del suo libro vi è Canne della Battaglia. Brillano Dante, Annibale e il maestro di fotografia Salgado. Cosa hanno in comune?

«Tre personaggi unici. Salgado ha una una capacità di fissare le immagini con una forza che potremmo dire dantesca capace di guardare l’esagerazione, l'orrore e lo sforzo della fatica del vivere nel mondo e quindi per riscattare il valore del mondo stesso. L’occhio capace di guardare la realtà senza limiti. Ci è affidata anche la capacità di guardare il mondo in tutti i suoi aspetti anche quelli che fanno più paura e che fanno più male. Una forza critica del linguaggio. Annibale è uno dei grandi eroi del passato che ha fatto paura addirittura ai romani che paura non ne avevano».

Si sofferma molto su Federico II?

«Federico II appare come modello di un potere capace di controllare un ambito molto ampio di popolo di un mondo pacificato in qualche modo e dall’altra parte di un potere capace di sostenere fortemente la cultura. L’attenzione a Federico II - che pure lo condanna all’inferno come eretico - è testimoniata dal fatto che è un personaggio viene fortemente esaltato in altre sue opere e anche attraverso i discendenti come Manfredi. Insomma lo descrive come un personaggio che ha dato una grande promozione alla cultura, alla poesia. Un modello di sovrano che è stato molto attento ai valori culturali. Cosa che non vede in tanti altri personaggi contemporanei».

Cosa rappresenta la Dante Alighieri?

«Tantissimo e cerca una più viva presenza per sostenere la lingua italiana in tutto l’universo con grande impegno anche usando i mezzi moderni come Dante Global».