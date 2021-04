«Ecco come in Inghilterra siamo fuori dall'incubo Covid», parla una molfettese espatriata

Mesi di duro lockdown, vaccini a raffica e senza sosta e così ora si inizia a tornare alla vita. L’incubo chiamato Covid per i cittadini della Gran Bretagna sembra essersi concluso. Queste sono le prime sensazioni che giungono da Oltremanica, dove la fiducia per avercela finalmente fatta sta aumentando ora dopo ora. Un segno tangibile è rappresentato dalla riapertura di molte attività commerciali, parallelamente a quelle ritenute essenziali. Un allentamento delle misure anti-Covid che arriva dopo un regime durissimo di restrizioni, durato 7 mesi. Da lunedì scorso la vita, nel Regno Unito, sembra essere sempre più vicina alla normalità, nonostante ulteriori step (relativi alle riaperture) ben definiti e che gli inglesi stanno seguendo scrupolosamente. Tiziana Balacco, 38 enne molfettese, da anni residente a Nottingham, dove è «account coordinator» in una multinazionale di Sportwear, può ben descrivere quanto sta accadendo in Inghilterra.

Lasciare Molfetta e l’Italia non è stato facile. La distanza dalla famiglia si è fatta sentire moltissimo soprattutto durante quest’anno di pandemia. Ma da lunedì anche a Tiziana è sembrato quasi di rinascere. «Per me è stato stupendo ricominciare a vivere - racconta - lunedì per tutti gli inglesi e per chi vive qui, me inclusa, è stato come festeggiare il Capodanno grazie ad un ritorno a quel senso di libertà mancato per oltre un anno, ma soprattutto durante i sette lunghi mesi di lockdown. Dopo questo periodo di ristrettezze - continua la giovane - fatte di chiusure complete di ogni attività era normale raccogliere i frutti. Cosa che sta succedendo proprio da lunedì in coincidenza con la poderosa campagna di vaccinazioni in atto». Effettivamente gli ultimi dati diffusi nel Regno Unito evidenziano una curva dei contagi ridotta ai minimi termini. Lo stesso numero di decessi difficilmente, negli ultimi giorni, è a doppia cifra. «Anche se da lunedì molte attività commerciali, nonché ristoranti, pub e strutture di altro tipo hanno riaperto al pubblico - spiega la 38enne molfettese - si procederà per tappe sino ad arrivare a una ripresa totale. È stato definito un calendario fino al prossimo 21 giugno quando tutto sarà completamente aperto.

Sono stati sette lunghi mesi di lockdown, dove tutti hanno fatto dei sacrifici. Quando si parla della dedizione degli inglesi al rispetto delle regole è tutto vero. Quando ad essere aperti erano solo i supermercati e quando la maggior parte dei lavoratori erano in home working, i rapporti sociali praticamente sono stati nulli». All’efficienza del lockdown si aggiunge la grande organizzazione della campagna vaccinazioni. «Qui è tutto molto semplice - sottolinea Tiziana Balacco - in quanto i cittadini ricevono direttamente dall’Nhs, l’ente che si occupa di salute nel Regno Unito, una lettera con data e luogo per la vaccinazione. Non c’è il bisogno di prenotarsi. L’unica analogia con l’Italia riguarda le priorità: è stato vaccinato prima il personale sanitario, poi gli anziani e le categorie fragili. Io spero d potermi vaccinare a giugno». Semplicità nel vaccinarsi, ma anche meno opposizioni. «Anche qui ci sono i No Vax - conclude - ma non ci sono coloro i quali esprimono preferenze per tipologia di vaccini somministrati. Va bene tutto. Va benissimo Astrazenca. L’importante è uscirne così come sta avvenendo. In questo momento sono molto orgogliosa di vivere qui».