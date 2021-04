«Radio e video, da 20 anni unione perfetta», parola a Lorenzo Suraci

Iniziò tutto con una grande fiera radiofonica a Las Vegas che si consumò in un tripudio di immagini. Per Lorenzo Suraci, presidente di Rtl 102.5, fu una specie di illuminazione: radio e tv, voce e video, avrebbero scandito il futuro marciando insieme. Correva l’anno 2000 - tecnologicamente, un’era geologica fa - e, da allora, iniziò una delle più felici cavalcate del mondo radio. Una storia tutta italiana, quella della «radiovisione», di cui Suraci - calabrese di origine, molto legato alla Puglia - da pioniere e ideatore, raccoglie i frutti ancora oggi, come testimoniato da un recentissimo studio del Censis che individua in 19 milioni gli italiani appassionati di canali televisivi della radio, con una crescita dell’8% ed Rtl 102.5 nella parte del leone. Di fatto, un boom.

Suraci, l’ispirazione nasce negli States ma la vera frontiera è l’Italia perché ora sono gli americani a copiare la vostra realtà. Si è chiuso un cerchio?

«Gli americani non avevano molto di più di noi. Me ne accorsi, vent’anni fa, da come usavano il telefonino. Quello che mi colpì, a Las Vegas, fu questa esplosione di immagini associata al mondo della radio. Una folgorazione». Una folgorazione a cui ha dato immediatamente seguito... «In quell’occasione conobbi anche un tedesco che mi parlò di un loro canale rock via satellite. Chiesi subito: si può fare anche da noi? Quindici giorni dopo siamo partiti con un canale tutto nostro con i migliori dj del tempo».

Facciamola semplice: perché funziona?

«Funzione bene perché, proprio come la tv, penetra i facilmente nella vita degli italiani, diversamente dalla giungla dell’Fm che soffre di continui problemi di ricezione soprattutto in movimento o in molte abitazioni. Ecco, il trucco è questo: entrare nelle case della gente».

E ora avete fatto scuola.

«Ci hanno seguiti in tanti, in Italia e anche fuori. È di questi giorni la notizia che in America e Svizzera nascono iniziative simili alla nostra. Ma noi siamo sul pezzo da vent’anni».

È stato facile o qualcuno vi ha messo i bastoni fra le ruote?

«Mettiamola così: abbiamo un po’ fatto i fessi per non andare in guerra. Di certo la concorrenza non manca. Se pensiamo che oggi giganti come Google o Amazon monopolizzano il mercato senza pagare un euro di tasse fa piacere vedere come esista una realtà italiana capace di dire la sua e in anticipo sui tempi».

La radio nell’era Covid: cosa è cambiato?

«Abbiamo aperto i microfoni ai nostri ascoltatori, portando allegria e musica. Di fatto, gli italiani sono stati “stregati” da messaggi televisivi negativi i cui effetti, come alcuni psicologi stanno raccontando, ora iniziano a vedersi sui più giovani. Senza trascurare l’informazione, abbiamo cercato di proporre anche altro, un sentire diverso. Ed è stato apprezzato».

L’aggettivo «popolare», spesso associato a Rtl, le piace?

«Lo slogan che ci ha resi famosi, quello dei Very Normal People, ci rispecchia perfettamente: il concetto è che i nostri microfoni sono aperti e chiunque ci chiami è un “vip”. Quando un ascoltatore ci dice che sente “sua” la nostra realtà vuol dire che abbiamo raggiunto l’obiettivo. L’idea delle “case connesse” durante il lockdown nasce da qui».

Per il futuro prossimo come vi state attrezzando?

«Il futuro si chiama Rtl Play una nuova piattaforma che racchiuderà tutti i nostri prodotti, fruibili attraverso un’app su cui non posso dire troppo. Ma il futuro passa di qui».

A proposito di futuro, giochiamo un po’. Lei vent’anni fa ha intuito il destino della radiofonia. Tra altri vent’anni che succederà?

«Non so se il nostro mondo sia davvero immortale, ma la radio dirà ancora la sua. Ne sono certo. La forza della voce sopravvive e continua a pesare».

Basta guardare Clubhouse, il nuovo social solo «voice»...

«Ecco, appunto. Clubhouse è voce, ma noi siamo Clubhouse da trent’anni. E, mi creda, il nostro non è un modello che si può copiare in due giorni. È una macchina complessa che fornisce contenuti nuovi e alleva un vivaio di ottimi professionisti. Nessuno può sapere con precisione dove andrà il futuro. Ma la radio, in ogni caso, ci sarà»