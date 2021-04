Dalla Murgia l'intelligenza artificiale colpo d'ala di due giovani studiosi

Il futuro è ora. Per chi mastica poco di innovazione o sviluppo tecnologico, l’intelligenza artificiale appare qualcosa di lontano, futuribile, qualcosa di immateriale.

Argomento per visionari coraggiosi e fortunati alla Elon Musk, il genio dei giorni nostri dalle cento sfide avvincenti. Eppure non è così. È più attuale di quanto sembri.

Non è una proiezione verso un mondo che verrà. L’intelligenza artificiale cambia i processi produttivi e i modelli di sviluppo per fare affari. È già presente nella vita delle aziende. Interagisce con la robotica. Dà vita a piattaforme di interazione uomo-macchina sempre più evolute (per fare degli esempi molto pratici, gli assistenti vocali Alexa, Siri, Google Assistant). Dà vita alla «Industria 4.0» (o «fabbrica digitale»), definizione con cui si indica la tendenza dell’automazione industriale che integra alcune nuove tecnologie produttive per migliorare le condizioni di lavoro, creare nuovi modelli e aumentare la produttività e la qualità degli impianti. Sviluppa la realtà aumentata.

E lo sarà sempre di più. La complessità delle nuove scommesse è tale da aver fatto balenare un’idea a due altamurani. Giacinto Fiore e Pasquale Viscanti hanno messo insieme le rispettive esperienze e competenze legate all’innovazione e al marketing.

«È in atto una fase di grandi cambiamenti di fronte ai quali occorre farsi trovare pronti - spiegano - e per questo abbiamo pensato di coglierne le opportunità. Da circa due anni abbiamo dato vita a un processo di divulgazione, far conoscere l’intelligenza artificiale mettendo a confronto imprese e manager con altre grandi aziende e protagonisti del mondo economico e accademico e far nascere nuove idee e prospettive».

Ne è nato un progetto di divulgazione denominato «Intelligenza artificiale spiegata semplice» (iaspiegatasemplice.it) grazie al quale si è creata una comunità di imprenditori, dirigenti, studenti curiosi di comprendere le potenzialità e le applicazioni pratiche dell’intelligenza artificiale all’interno delle loro aziende. «Al momento - spiegano - contiamo oltre 11.000 membri che con passione e dedizione seguono i nostri contenuti video e audio».

È stato creato, inoltre, un osservatorio di aziende che producono soluzioni di Ai (artificial intelligence). «Ne acceleriamo la comunicazione - aggiungono Viscanti e Fiore - affinché possano arrivare più velocemente sul mercato delle piccole e medie imprese italiane. Sono 10 eccellenze tutte italiane che producono soluzioni incredibilmente affascinanti e semplici da utilizzare».



L’anno scorso, durante il primo lockdown, i «bollenti spiriti» non si sono quietati. È nata - ovviamente da remoto - la prima settimana dell’intelligenza artificiale, la AI Week Italia. Quest’anno l’appuntamento si rinnova. Dal 10 al 15 maggio, interamente online su www.aiweek.it, si tiene la seconda edizione. Sei giorni in cui saranno esaminate le migliori esperienze («use case»), di successo, e si prenderanno contatti per iniziare il proprio progetto. Una palestra di idee, già concretizzate, da cui prendere spunto.

Dall’esperienza e dall’intreccio di relazioni e positive «connessioni» sono nati pure due libri: «L’intelligenza artificiale salverà i maiali?» (edizione 2020) e di recente «L’intelligenza artificiale spiegata semplice» con la prefazione del professor Marco Gori dell’Università di Siena, un luminare italiano dell’Ai.

Novità di quest’anno: è stata indetta la prima edizione del «Premio McCarthy», un riconoscimento che la giuria assegnerà al ricercatore o alla ricercatrice con meno di 35 anni che presenterà la propria attività di studio oltre alle sue doti di divulgazione e comunicazione.

In sostanza è un premio di ricerca per le menti più brillanti. Il premio è dedicato a John McCarthy (1927-2011), il matematico e informatico statunitense che inventò l’espressione «Intelligenza artificiale».

Ecco i componenti della giuria tecnico-scientifica: Amedeo Cesta, dirigente di ricerca del Cnr (centro nazionale per le ricerche); Antonella Santuccione Chadha (Women’s Brain Project); David Orban, presidente della Singularity University Italia; Guido Di Fraia (Iulm AI Lab); Luciano Floridi, professore dell’Università di Oxford; Luigi Congedo (Venture Capital Bootstrap Lab); Marco Gori (Università di Siena) e componente della AIxIA; Massimo Buscema, direttore del Centro di Ricerca Semeion.

Il premio è patrocinato dall’Associazione italiana per l’intelligenza artificiale (AIxIA) e dall’Istituto di scienze e tecnologie per la cognizione (Istc del Cnr).

Per Piero Poccianti, presidente della AIxIA, «un premio dedicato a giovani ricercatrici e ricercatori che si impegnano con successo nella ricerca e nella divulgazione dell’AI è un’iniziativa encomiabile» perché «è sempre più necessario diffondere conoscenza a tutti i livelli su questi temi»

Analoga la valutazione da parte de direttore dell’Istc Aldo Gangemi, perché «comunicare l’Ai in modo chiaro e articolato al tempo stesso non è facile per ragioni tecniche e perché la comunità stessa usa metodi diversi e non facilmente integrabili».

Il premio è rivolto a scienziati e ricercatori italiani che operino presso i Dipartimenti delle Università e/o enti di ricerca anche internazionali. A termini di regolamento le candidature devono essere presentate entro il 26 aprile. Il premio è costituito da un percorso che si articola in tre fasi: la candidatura, la selezione e la competizione. Il vincitore sarà reso noto subito dopo la competizione di lunedì 3 maggio, condotta da Massimo Cerofolini, giornalista Rai.

Al migliore sarà assegnato un premio in denaro pari a 1.000 euro. Inoltre sarà ospite nella settimana dell’intelligenza artificiale.