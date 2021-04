Dubai, la grande utopia di un mondo distopico

Il grattacielo di Burj Khalifa, alto nientedimeno che 828 metri. I poliziotti che girano in Lamborghini, le camere d'albergo immerse nell'acqua, il distributore automatico di lingotti d'oro. Dubai è un sogno dalle luci accese, ma anche un'utopia capitalistica, un reale-irreale che sa di inquinamento e di Mille e una notte, di consumismo e di incanto. Questa città che sembra una favola vivente non poteva non rientrare tra quelle in cui stanno viaggiando i «Dialoghi postMeridiani», la rassegna online nata in Puglia dalla collaborazione tra la società editrice il Mulino e l'Associazione culturale Donne in corriera, visto che quest'anno il tema è tema «Ultime Utopie». E così, dopo il primo appuntamento online dedicato a Hong Kong, si prosegue oggi alle 18.30 con un incontro di cui saranno ospiti Antonella Caruso e Emanuele Felice, sempre moderati da Pino Donghi.

Emanuele Felice, ordinario di Politica economica nell’Università di Pescara, è autore del libro Dubai, l’ultima utopia (Il Mulino), mentre Antonella Caruso, è fondatrice del «Lamedina Institute for International Dialogue» e già direttrice del «Middle East and West Asia, United Nations Department of Political Affairs». Entrambi racconteranno oggi (l’incontro è sui siti www.mulino.it e www.ledonneincorriera.it oltre che sulle pagine Facebook e canali Youtube) il loro sguardo su questa città fantasiosa e distopica, capace di creare visioni ma anche interrogativi.



Professor Felice, utopia, distopia e ricchezza: quale il vero volto di Dubai?

«Sono tutti e tre. C'è la ricchezza, che è un dato di fatto: ma senza diritti e molto diseguale. C'è l'utopia, che è la fascinazione di cui i governanti autocrati vorrebbero ammantare questa realtà: quella della "città più felice del mondo", come recita un suo slogan. E c'è la distopia, che in realtà diventa il vero volto dell'utopia (ma è spesso così), proprio perché a questa grande conquista in termini di benessere materiale, e nel consumismo, non si affianca un progresso dei diritti dell'uomo. E che proprio per questo può arrivare anche a terribili devastazioni ambientali, inconcepibili fino a non molto tempo fa. Dietro lo splendore di Dubai troviamo lo sfruttamento, la violazione dei diritti civili e anche la distruzione dell'ecosistema. Ma sono tutte facce di una stessa medaglia».

Il «troppo» nell'architettura corrisponde ad un'anima della città o a un vuoto della città?

«Bella domanda. Sicuramente la strabiliante architettura di Dubai aiuta a colmare un vuoto, cioè la mancanza di storia di una città che si è sviluppata praticamente quasi dal nulla nell'ultimo mezzo secolo, proiettandosi nella modernità senza tappe intermedia. Io non credo però che corrisponda a un vuoto. Credo che sia proprio questa l'anima della città. Il "troppo" dell'architettura della città calza perfettamente con i caratteri di cui si diceva sopra.



Dubai è futuro ma anche arretratezza: quale delle due prevale?

«Dubai è futuro. Non c'è arretratezza. Ma è un futuro senza diritti umani. E' questo il problema. Noi ci illudiamo che l'assenza di democrazia sia necessariamente il passato, che la democrazia sia il futuro dell'umanità. Ma non è affatto detto che sia così. E Dubai lo dimostra (come anche, più in grande, il caso della Cina). E' proprio per questo che dobbiamo preoccuparci. Perché non c'è arretratezza in Dubai, ma soltanto il futuro. Ma è un futuro disumanizzante e che spaventa. E' lo spettro di un progresso tecnologico che rischia di perdere ogni legame con i diritti dell'uomo».

Antonella Caruso, il suo libro «Au Nom de l’Islam: quel dialogue avec les communautés musulmanes en Europe?», pubblicato dall’ Institut Montaigne, Parigi analizza il problema del dialogo con l'Islam. In che modo può esistere un rapporto con le comunità musulmane d'Europa?

«I Musulmani europei sono nostri concittadini, in Europa ormai da generazioni. Integrazione alla francese e multiculturalismo all'anglosassone rappresentano modelli diversi, se non contrari, di gestione della diversità etnica e religiosa. Accanto al retaggio coloniale di entrambi i paesi, sono ovviamente in gioco due visioni distinte dello stato e della relazione di quest'ultimo con la religione. E' tuttavia il terrorismo perpetrato a nome di una lettura fanatica e radicale dell'islam che scuote agli albori del nuovo millennio entrambi gli approcci e richiede una verifica delle politiche in atto. A mio avviso, occorre superare il timore e l'erroneo preconcetto che dietro pii musulmani e musulmane possa celarsi la spada di ISIS e promuovere, invece, una maggiore e migliore conoscenza dell'Islam e delle sue varie letture e culture. Ritengo che sia compito della società civile sviluppare e intensificare le iniziative a favore del dialogo, mentre quello dei governi garantire sicurezza attraverso misure anti-terroristi che e uguaglianza attraverso adeguate politiche di sviluppo sociale e economico. Legiferare su pratiche vestimentarie o su comportamenti sociali conservatori come accade in Francia, rischia di amalgamare conservatorismo religioso e terrorismo “islamico” e di alimentare sia l'islamofobia sia l'alienazione della stragrande maggioranza dei cittadini di fede musulmana».

In che modo la politica degli Emirati favorisce questo dialogo? Quali i punti di debolezza?

«Gli Emirati sono fortemente contrari a qualsiasi forma di politicizzazione dell'Islam, in particolare il movimento dei Fratelli Musulmani. Governo autoritario, il suo approccio consiste nel promuovere una lettura dell'Islam che ne risalti principii morali e valori spirituali insieme allo splendore della sua civiltà millenaria, ma che si tenga alla larga da questioni inerenti allo stato e alla sua relazione con la società. Non si tratta qui di divisione stato-chiesa ma del controllo della sfera religiosa da parte dello stato. Gli Emirati sono anche molto attenti a proiettare l'immagine di un Islam tollerante e aperto alle altre fedi. Sono stati infatti il primo stato arabo a creare un ministero di stato per la Tolleranza nel 2016 e a ospitare nel 2019 la prima Messa di Papa Francesco in terra di Islam alla presenza di migliaia di fedeli cattolici e non. Gli Accordi di Abramo che hanno siglato la pace degli Emirati con lo stato di Israele lo scorso anno hanno già favorito non soltanto scambi ufficiali fra i due stati ma anche frequenti visite di turisti israeliani, non soltanto assenti ma anche indesiderati in altri paesi della regione. Questi sono passi importanti soprattutto in direzione delle opinioni pubbliche occidentali. L'impatto delle politiche di tolleranza e di coesistenza sulla società emiratina si potrà misurare effettivamente quando anch'essa, in virtù della recente legge sulla cittadinanza, accoglierà un crescente numero di cittadini emiratini che né arabi né musulmani saranno»