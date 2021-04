iFarmers: l'agricoltura 4.0 parla gravinese

In un paesino del Piemonte, un insolito «chalet di api» infonde aria balsamica in tutti gli ambienti; le capre «cashmere» allevate in provincia di Modena permettono ogni anno di produrre una serie limitata di sciarpe artigianali fatte a mano; l’humus di lombrichi «made in Matera» è uno dei concimi organici più naturali ed ecosostenibili.

In un progetto che ha principalmente sangue gravinese nelle vene, scorrono le aziende agricole sparse in tutta Italia sopravvissute all’effetto ammaliante della modernità e all’erosione del tempo.

Si chiama iFarmers, è una community di agricoltori e allevatori, un aggregatore di piccoli e grandi produttori di qualità che hanno tanto da dire e che hanno finalmente trovato una vetrina web diretta e gratuita sulla quale raccontarsi.

Con il vantaggio «sleale» dei loro 35 anni, Giovanni Santomasi, laureato in design e comunicazione, suo cugino omonimo, commercialista, Giuseppe Digiesi avvocato, Francesco Pappalardi imprenditore agricolo, tutti gravinesi con casa, però, da oltre dieci anni, nel resto dell’Italia, insieme a Daniel Gentili di Rimini, informatico, hanno ritagliato uno spazio nella rete per i professionisti della terra, un settore in cui l’Italia esprime eccellenze.

Il risultato? Una finestra che lascia entrare l’eco delle vite degli altri, per raccontare chi sono, da dove vengono, che cosa sono diventati e che cosa potrebbero essere; con un linguaggio che cura le sfumature e asseconda le curiosità di intenditori e non.

Mentre la pandemia consegna ogni giorno che passa un mondo dalle opportunità ridotte, i cinque amici, ognuno professionista nel proprio settore, un anno fa in piena emergenza hanno ripreso un progetto disegnato su carta qualche anno prima. E lo hanno fatto proprio a distanza, sfruttando le tecnologie che il Covid ha reso di routine.

«Ci siamo resi conto che alla gente interessano le storie delle persone che ci sono dietro ai prodotti tipici ed è bello permettere ai protagonisti di raccontarle e di avere un seguito - spiegano -, storie che prima di tutto hanno incuriosito noi. E così ci siamo imbattuti in aziende specializzate nella produzione di tutte le chiocciole da gastronomia, che si occupano quindi di allevamenti di lumache, altre di struzzi. Abbiamo scoperto che esiste la possibilità di aumentare la resa e la qualità della carne e del latte attraverso la rigenerazione dei pascoli, fatta in un certo tipo. E tanto altro».

Davanti a loro, a quel punto, si è schiuso un mondo nuovo. «Abbiamo cominciato a contattarli, a conoscerli, condividendo con loro disagi e limiti della professione». Di qui l’idea del portale web iFarmers.it, un network in grado di fare da sintesi a realtà, idee e progetti; una piazza virtuale che ha già raccolto le vite accelerate di circa 60 imprenditori del settore, attivo solo da qualche settimana e in grado di fare numeri importanti.

Passando per l’atlante delle razze animali, di facilissima consultazione, il sito consegna anche al mondo dell’allevamento un posto privilegiato. Dalle aziende agricole ai prodotti tipici, dalle attrezzature alla consulenza: la nuova e originale community gratuita online, completamente made in Italy e con profonde radici pugliesi, promette di guidare allevatori e agricoltori lungo un percorso di opportunità e visibilità.