Bitritto, panchina «imbavagliata» per le norme Covid: spunta cartonato con nonno e nipote seduti

BITRITTO - Attacco d'arte a Bitritto: spunta un eloquente dissenso artistico per la zona rossa, sulla panchina «imbavagliata» da un nastro in stile scena del crimine per le norme anti Covid. L'iniziativa, svolta nel totale anonimato, mostra la voglia dei cittadini di ritornare alla normalità. Il cartonato sistemato sulla panchina raffigura un nonno e un nipote che guardano la strada. Un messaggio chiaro che tocca chi più di tutti sente la nostalgia della quotidianità: anziani e bambini.