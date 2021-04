Bari, tavoli e sedie in legno o metallo: il ritorno di Torre Quetta

Il conto alla rovescia è già partito. Il bando per la gestione della spiaggia pubblica più amata dai baresi e dai turisti, in particolare dai giovani che sognano di poter tornare a passeggiare sotto le stelle o a ballare in riva al mare fino a tarda notte, la prossima settimana sarà approvato dalla giunta. Ottenuto il via libera dall’esecutivo guidato da Antonio Decaro, il bando - a cui sta lavorando la ripartizione Sviluppo economico in collaborazione con quella all’Urbanistica - sarà pubblicato. Facendo un calcolo rapido dei tempi legati alla burocrazia, il nome del nuovo gestore del lido a sud si potrà conoscere fra due mesi. E non è difficile immaginare una cerimonia del taglio del nastro magari il 21 giugno, in coincidenza con il solstizio d’estate.

Il tratto di costa balneabile, dove è possibile inoltre fare la colazione, pranzare, oppure sorseggiare un aperitivo al tramonto o assaporare la pizza o il sushi al chiarore della luna, ha avuto nell’ultimo anno il lucchetto ai cancelli. La stagione del 2020 non è saltata a causa del Covid, ma per la revoca della concessione alla società vincitrice della precedente gara. Per disposizione del tribunale, da luglio scorso il Comune è rientrato in possesso delle chiavi.

Due le strade possibili da percorrere per restituire ai cittadini quel tratto di costa: o una gestione diretta con il parcheggio dato all’Amtab e la manutenzione e la pulizia di competenza della Multiservizi, oppure l’affidamento a terzi. L’amministrazione ha optato per quest’ultima soluzione.

Il bando avrà la durata di tre anni e sarà aggiudicato in base al maggiore rialzo: si parte dunque dal canone fissato come base d’asta per aggiudicare l’appalto a chi, fra i partecipanti, offre di più.



I contenuti ricalcano in linea di massima la prima versione della gara. Il nuovo gestore dovrà occuparsi dei parcheggi, della manutenzione del verde, del campo di pallavolo sulla sabbia, dei servizi igienici, dell’area della Torre, della pulizia. Dovrà garantire la custodia e il funzionamento delle microstrutture nelle quali si farà ristorazione. I gazebo prefabbricati sono 5 a cui si aggiungono 3 chioschi in muratura. Ognuno di questi manufatti ha un’area di pertinenza esterna già perimetrata: all’interno di quei confini, e non oltre, potranno trovare posto i tavolini, le sedie e i divanetti preferibilmente in legno, in metallo o in tela. La plastica non è vietata, ma l’idea è quella di avere gli arredi mobili in linea con le prescrizioni contenute nel regolamento in vigore nel territorio urbano. Anche gli ombrelloni dovranno avere una base e non potranno essere ancorati alla pavimentazione.

Dal momento che il Covid non potrà certamente essere del tutto sconfitto neppure nei mesi estivi, nel bando non sarà fatto cenno all’animazione o alla programmazione con eventi musicali, sportivi o manifestazioni di altro tipo che possano avere come conseguenza la calca e gli assembramenti.

Scompare il riferimento alla piscina, peraltro smantellata da tempo, e all’area di sgambamento per i cani. Gli ombrelloni, i lettini e le sdraio dovranno essere portati da casa: viene meno la possibilità, almeno per quest’anno, del noleggio da parte del concessionario. La pandemia frena gli entusiasmi: tintarella e tuffi autorizzati, ma in sicurezza. Se la curva dei contagi dovesse flettersi verso il basso, l’amministrazione potrà pensare a qualche iniziativa con il pubblico.

Commenta l’assessora Carla Palone: «Pezzo dopo pezzo stiamo cercando di riconquistarci il nostro mare e la nostra costa, perché non ci vogliamo arrendere davanti al virus come davanti alle difficoltà e ai problemi che pure abbiamo vissuto nelle stagioni precedenti. Abbiamo sperimentato forme e modelli di gestione differenti, abbiamo proposto bandi e accolto manifestazioni di interesse da parte degli operatori. Avevamo una visione: permettere ai cittadini di godere del mare, senza fare chilometri in macchina. Torre Quetta è stata la scommessa più difficile e allo stesso tempo la più entusiasmante che abbiamo lanciato alla città. La risposta è stata straordinaria. Per questo abbiamo voluto proseguire con la valorizzazione e la gestione condivisa del litorale con gli imprenditori del territorio, che mi auguro colgano in questi bandi l’opportunità di rimettere in moto l’economia delle vacanze. Ci sarà un futuro per Torre Quetta e per i locali sul lungomare di San Girolamo. Andiamo avanti con la programmazione per essere pronti quando si potrà ripartire, quando il Covid tornerà a farci respirare».