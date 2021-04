Le Amazzoni mai esistite e le altre fake news sulle donne: l'evento è sul web

Il matriarcato? Non è mai esistito, dice la storica dell'antichità Eva Cantarella. È esistito il suo mito, nelle visioni delle Amazzoni ad esempio. E questa annotazione fa pensare a quanti falsi miti ieri e oggi coinvolgano il mondo delle donne. Ma siamo a Pasqua 2021, una Pasqua senza cultura, con musei chiusi e viaggi interrotti: ancora una volta, una Pasqua-web e l'evento speciale delle «Lezioni Storia», in programma proprio domenica 4 alle 18, analizzerà il tema del «Potere al femminile», con lo sguardo di Eva Cantarella, in dialogo con Alessandra Sardoni e Jennifer Guerra sui social della casa editrice e dell’Auditorium di Roma, rispondendo alle domande di Paolo di Paolo.

In questa intervista con Giuseppe Laterza, facciamo il punto delle Lezioni, del potere delle donne nella Storia e del nostro Paese nell'era del Covid.

Giuseppe Laterza, partiamo dal tema donne, potere e discriminazioni: è un problema storico? E geografico, visto che l'Italia è in ritardo?

«Più che competenza specifica sul tema, vorrei raccogliere le mie opinioni, che derivano dal rapporto che ho avuto la fortuna di intrattenere con alcune autorevoli storiche delle relazioni tra i sessi e della condizione femminile. Nel 1990 la casa editrice pubblicò il primo volume di una serie di cinque sulla Storia delle donne diretta da Georges Duby e Michelle Perrot. Fu la prima opera di sintesi sul tema: la commissionammo direttamente dall’Italia e poi ne vendemmo i diritti nelle principali lingue del mondo. Da molti anni si erano sviluppati i cosiddetti gender studies partiti dagli Stati Uniti e poi coltivati anche in diversi Paesi europei. Ricordo l’emozione quando facemmo il primo seminario tra tutti gli autori –per la maggior parte donne - a Parigi all’Istituto Italiano di Cultura. La prima domanda che venne fatta ai due curatori, fu quella di una storica femminista americana che chiese “come mai si era pensato di affidare la direzione di una storia delle donne anche a un uomo…” . Dopo un momento di silenzio imbarazzato, Michelle Perrot fu bravissima nel rispondere, dicendo che ovviamente non si può fare storia delle donne se non attraverso il loro rapporto con gli uomini, se non altro perché buona parte dei documenti sulla condizione delle donne sono scritti da uomini! Seguire la costruzione di quell’opera fu per me un’esperienza straordinariamente interessante, non solo perché proiettava la casa editrice al centro di un circuito editoriale internazionale, ma anche perché mi fece capire molte cose, anche al di là della questione femminile».



Per esempio?

«Compresi quanto è importante la retorica e le parole con cui descriviamo qualcosa, anche quando riflettono un’intenzione, più che la realtà. Ci pensavo proprio l’altro giorno parlando con Eva Cantarella che domenica prossima dialogherà con Alessandra Sardoni e Jennifer Guerra alle ore 18.00 sui social della casa editrice e dell’Auditorium di Roma, stimolate dalle domande di Paolo di Paolo. Da grande storica dell’antichità mi diceva che il matriarcato non è mai esistito se non nell’invenzione mitica delle Amazzoni o delle Lemnie, utili agli uomini per rappresentare come terribile il potere delle donne. Dunque anche qualcosa che non esiste può dirci molto attraverso l’analisi del racconto. Se penso all’oggi, in casa editrice, le donne sono in maggioranza, in particolare nella generazione dei trentenni tra cui la figlia di mio cugino Alessandro, Bianca e mia figlia Antonia. Dunque penso che il tema delle donne sarà sempre più rilevante nella Laterza del futuro».

E i libri? L'altro giorno i nuovi dati hanno segnalato un mercato in ripresa e una crescita degli ebook: sono confortanti, anche per la saggistica e del resto il vostro volume di Alessandro Barbero su Dante è tra i best seller...

«I dati diffusi ieri dal Cepell e dall’Associazione Editori (più 25% delle vendite di libri nel primo bimestre rispetto al 2020) sono davvero straordinari. Quando le librerie riaprirono ad aprile del 2020, gli editori come i librai erano convinti che due mesi di mancata vendita non sarebbero stati mai recuperati e anzi temevano che nei mesi successivi le vendite avrebbero comunque subìto un calo perché la gente avrebbe guardato più televisione e frequentato maggiormente la rete. E invece è successo un piccolo miracolo. Il mercato librario ha recuperato a partire dall’estate e alla fine dell’anno - se sommiamo anche gli ebook - le vendite dei libri hanno superato quelle dell’anno precedente. La nostra casa editrice poi ha avuto un risultato eccezionale, dovuto non solo al bestseller di Barbero su Dante ma anche a tutto il catalogo. Non credo che sia solo una tendenza di breve periodo, determinata dal fatto che la gente ha più tempo: penso che questa sia solo una parte della verità, perché leggere un libro è comunque un’attività impegnativa. Dopo tanti lamenti sull’ignoranza degli italiani, i dati di vendita dei libri sono la migliore dimostrazione che i lettori in Italia “sono resilienti”, cioè legati in maniera forte alla lettura e a prova di shock. Mi sembra un buon segnale per il futuro del nostro Paese che ha molto bisogno di immaginazione che è forse la maggiore qualità che può avere un libro».

Pandemia e limitazioni delle libertà: stiamo vivendo un'era che segnerà il nostro futuro da cittadini o sono esagerazioni? Nelle vostre collane, ci sono parecchi titoli dedicati all'era del Coronavirus.

«Sì, a ottobre dell’anno scorso abbiamo pubblicato un’opera collettanea intitolata Il mondo dopo la fine del mondo in cui 50 intellettuali di diversa competenza analizzavano a caldo le trasformazioni in corso, esprimendo preoccupazioni e al tempo stesso speranze. Tutti scrivono e dicono che il mondo dopo la pandemia non sarà più lo stesso: il problema è capire come si trasformerà e soprattutto convincerci che non c’è un esito obbligato e che molto dipende da noi. Certo, il lockdown ha imposto severe limitazioni alla nostra libertà personale, ma non credo che ci sia nulla di definitivo: anche da questo punto di vista sarà essenziale mantenere alto il livello di consapevolezza».

I giovani tra le vittime più colpite dal virus, inteso come impatto sulla loro vita e sul loro futuro. Secondo lei il problema si sta affrontando?

«Il problema più grande di tutti è quello della scuola. Come ha scritto Gino Roncaglia in un libro recente intitolato L’età della frammentazione abbiamo lavorato poco negli anni sulle nuove forme della didattica e ci siamo trovati impreparati quando il lockdown ci ha costretti alla didattica a distanza. Come scrive giustamente Roncaglia, quella che è stata praticata in molte scuole italiane è “una didattica di emergenza” cioè la stessa che si faceva in aula riportata sul computer. Salvo alcune pregevoli esperienze pilota è mancata fin qui una formazione diffusa degli insegnanti: questo mi pare uno dei temi che dovrebbe essere prioritario per il neo ministro Patrizio Bianchi, un economista che da molti anni si occupa di scuola e che spero possa fare bene. Dal canto nostro, abbiamo negli anni fortemente rinnovato la nostra produzione manualistica: in particolare mio cugino Alessandro e la nostra redazione si sono impegnati nel coniugare fortemente un manuale cartaceo con tutta la strumentazione resa possibile dal web. Quando la scuola uscirà da questa drammatica situazione, bisognerà capire se saremo stati capaci di rinnovarla nelle modalità didattiche oppure se si dovrà ripartire da dove ci si era lasciati prima del Covid. Sulla scuola si sta giocando una partita difficilissima, con il rischio che una generazione intera di studenti si ritrovi con un ritardo formativo che potrebbe incidere pesantemente anche sulla crescita sociale ed economica del paese. Comunque resto ottimista e penso che come sempre le crisi sono anche grandi opportunità di cambiare in meglio: dipende tutto da noi. E quello che forma il “noi” è la cultura comune. Se questa crisi sanitaria ci convincerà a far prevalere la solidarietà collettiva sull’utile individuale, ne usciremo migliori cittadini e più in generale migliore persone.