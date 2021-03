Manfredonia, i 105 anni di nonna Lena

Ha compiuto 105 anni lo scorso 16 marzo nonna Lena, la cittadina più anziana di Manfredonia nonché tra le donne più longeve d’Italia. Nonna Lena, all’anagrafe Andreana Mangano, classe 1916, nella sua lunga vita ha attraversato ben due guerre mondiali, due pandemie, ha visto succedersi nove papi, ha assistito alla costruzione e alla caduta del muro di Berlino, ha salutato la monarchia e vissuto la proclamazione di tutti e dodici i presidenti della Repubblica Italiana. Lucidissima, autonoma ed arzilla, la sua longevità ha un unico segreto: ricordarsi di non superare i 99 anni.

La nonnina di Manfredonia divenendo anziana si è infatti spesso sentita rivolgere l’augurio popolare del “campasse fino a cent’anni”. E così, allo scoccare dei 99, per scaramanzia, si è categoricamente rifiutata di andare oltre. Nel 2016 riuscì persino a scoprire e a mandare a monte la festa a sorpresa per i 100 anni che la famiglia le stava organizzando in gran segreto e rifiutò di ricevere fiori e targa dal sindaco perché, a suo dire, non era ancora centenaria.

Nonna Lena vive oggi serena nel tempo sospeso dei suoi 99 anni più sei, avvolta nella propria casa dall’affetto di figli e nipoti. Dopotutto, come ogni donna che si rispetti, si toglie solo qualche annetto, in barba ad ogni detto popolare.