Irene, la sindaca-infermiera di origini molfettesi che vaccina gli anziani in Lombardia

È una delle personalità che in Lombardia, in provincia di Varese, è riuscita a dare una svolta all’intera campagna di vaccinazioni, soprattutto per quello che riguarda gli over 80 e la possibilità di ricevere il siero direttamente a domicilio.

Si tratta di una molfettese: Irene Bellifemine, sindaca di Malnate, comune in provincia di Varese. Di professione infermiera e dunque direttamente coinvolta nella somministrazione dei vaccini agli ultraottantenni suoi concittadini. La sindaca di Malnate, nata e cresciuta a Molfetta, ha preso direttamente in mano la situazione, decidendo di scendere in campo per velocizzare la somministrazione dei sieri agli anziani, sopperendo ad una carenza purtroppo nota: la vaccinazione a domicilio. Con Ats Insubria e Asst Sette Laghi, Irene Bellifemine, classe 1971, ha personalmente organizzato la campagna vaccinazioni, riuscendo a somministrare a domicilio la dose del vaccino Moderna, messo a disposizione, a 176 anziani, raggiunti direttamente nelle proprie abitazioni. Una grande forza di volontà possibile anche grazie ad un sistema basato sul lavoro di squadra.

«Un’infermiera volontaria è stata accompagnata con un’auto della Polizia locale a prelevare i vaccini alla farmacia ospedaliera di Varese – ha affermato il primo cittadino di origine molfettese - poi un’équipe di infermiere specializzate nel nostro consultorio si è incaricata della preparazione delle singole dosi, che sono state distribuite ai vari medici. Ogni cinque pazienti vaccinati, il medico avvisava il consultorio e venivano predisposte nuove dosi, consegnate tramite staffetta. Fosse dipeso da noi - ha continuato - avremmo vaccinato anche i soggetti con gravi patologie, ma purtroppo le dosi non erano sufficienti. È questo un mio grandissimo rammarico».

Nei giorni scorsi, la sindaca di Malnate ha posto l’attenzione anche sulla questione riguardante la didattica a distanza, scrivendo direttamente al presidente Mario Draghi. «Come può un insegnante - la parola insegnare deriva da incidere, imprimere nei segni - far innamorare dello studio dietro un monitor?» si legge in uno stralcio della missiva scritta dalla sindaca/infermiere. «Propongo lezioni nei parchi, all’aperto: la didattica a distanza sta discriminando il lavoro femminile, con tante mamme costrette a rinunciare al lavoro per seguire i propri figli».



La grande personalità di Irene Bellifemine è stata apprezzata anche da un suo «collega», Tommaso Minervini, sindaco di Molfetta. «In questo momento difficile mi sarebbe piaciuto essere un medico o un infermiere per poter andare a vaccinare come la collega - ha commentato - ma come educatore posso solo esortare alla responsabilità. Irene è di Molfetta e come tutti i molfettesi ha un cuore grande. Porta i vaccini a casa degli anziani. Brava Irene. Noi siamo orgogliosi di te perché esprimi il valore dell’essere molfettesi e si sa che nelle difficoltà diamo il meglio di noi. In tutto il mondo lo sanno dall’America all’Australia».