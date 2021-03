Altamura, la piana dei dinosauri resta un tesoro nascosto

ALTAMURA - Tra i ritardi per l’emergenza Covid-19 e le lungaggini, i percorsi amministrativi per valorizzare e riaprire al pubblico il sito paleontologico con almeno 20.000 orme di dinosauri si sono «fossilizzati».

Sono già un ricordo le prime sperimentali aperture al pubblico per ammirare la «piana» calpestata da dinosauri oltre 80 milioni di anni fa. Tutto o quasi si è fermato o va con il freno a mano tirato.

Scompare dall’agenda il tema della riapertura di questo luogo in località Pontrelli, che pure è ormai famoso non solo in Italia, ribattezzato «laguna dei dinosauri».

Nel 2019 è stato oggetto di interventi per un investimento di un milione di euro (fondi statali). Sono stati condotti degli studi, sono stati effettuati lavori di messa in sicurezza delle pareti della cava ed è stata realizzata una passerella per favorire la la fruizione dell’are da parte dei visitatori. Inoltre è stata condotta una sperimentazione non invasiva per la protezione delle impronte dei grandi rettili preistorici dagli agenti atmosferici. Soprattutto a causa delle gelate c’è il rischio di un deterioramento delle stesse impronte che, sebbene sia in numero incredibilmente elevato, devono essere conservate.

Nel corso dei lavori si sono tenute le iniziative del «cantiere aperto»: per oltre mille persone c’è stata la possibilità di accedere e visitare in modo gratuito un sito unico al mondo, uno dei principali giacimenti di impronte, al centro da sempre non solo delle ricerche degli studiosi di paleontologia ma anche della curiosità delle centinaia di migliaia di semplici appassionati di dinosauri.

All’inizio del 2020 tutto sembrava procedere per il meglio, tanto che si discuteva delle modalità con cui aprire il sito. Come - sinergie pubbliche e private - e quando farlo.

E poi è arrivata la pandemia. E tutto è stato travolto o, perlomeno, tutto si è quasi cristallizzato. Il collaudo dei lavori effettuati è slittato di vari mesi. Non è stato possibile riaprire la cava nemmeno in estate, quando sono arrivati molti visitatori attratti dalla «laguna». Non si riesce ancora a cogliere un’importante occasione turistica, da sfruttare a beneficio dell’intero territorio.

Sta andando per le lunghe il progetto della Città metropolitana e del Comune, che prevede fondi per tre milioni e mezzo di euro, per migliorare la strada di accesso, recintare tutta l’area (di proprietà comunale), realizzare uno “sportello” di informazioni sul posto.

Nello scorso dicembre il Comune ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la parte più importante, di 2 milioni 900mila euro. E sta procedendo all’affidamento di servizi tecnici per le successive fasi progettuali e per la direzione delle attività di cantiere.

La convenzione con la Città metropolitana, però, è del 2017. Quindi si va avanti a singhiozzo. Prevedere la realizzazione delle opere non è possibile.

L’altra iniziativa progettuale in atto è finanziata dal Ministero dei beni e delle attività culturali ed è di competenza degli uffici pugliesi per il seguito degli interventi finora effettuati sulla paleosuperficie, sempre sul versante della protezione e della conservazione.

Ma anche su questo non ci sono certezze.