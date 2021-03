Quando i gol di Maradona e Sivori si vedevano alla radio

Fischio d’inizio alle 14:30 orario, cosiddetto, federale. Tutti allo stadio oppure con l’orecchio incollato alla radiolina con il radiocronista che funge da occhio e da cuore per chi non c’è. Lunghi anni in cui lo “Scusa Ameri….” era sinonimo di emozione contemporanea che scuoteva dalle Alpi, al Tacco alle Isole.

La TV veniva solo dopo, a freddo, e li la scelta della Rai fu quella del campanile garbato dei Necco, dei Vasino, dei Carino con un grande e abile direttore d’orchestra come Paolo Valenti. Lo spezzatino televisivo sarebbe arrivato solo dopo tantissimi tempo, in quegli anni la carne era solo sinonimo di cucina e ragù domenicale. Un rito laico che ha contrassegnato intere generazioni che questo libro “Interrompo dal San Paolo” (Giammarino Editore), curato dal giornalista Pietro Nardiello (la prefazione è curata da presidente dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Verna) che ha messo insieme le penne di 20 donne, tra giornaliste e scrittrici, celebra attraverso le reti che hanno contraddistinto la storia del calcio Napoli: dalla punizione più bella di tutti i tempi di Diego Armando Maradona contro la Juventus, a quella dell’altro argentino Lavezzi che la mette dentro contro il Milan berlusconiano addirittura da terra. Dai fasti di Sivori e Juliano a quelli di un Napoli sculettato con Giordano, Careca, Volpecina e Bruscolotti, fino a quelli più recenti della rinascita con il Pampa Sosa, Mertens e Lorenzo Insigne. Tutte reti che non si vedono ma si ascoltano, grazie al racconto degli inviati Rai di “Tutto il calcio minuto per minuto”.

A fare da architrave le storie di vita di un Paese che si ritrova il sabato sera in un bar per assistere a Canzonissima, oppure annichilito dai fatti di Via Fani e molto distante dal sangue versato per mano mafiosa di Peppino Impastato. L’evento sportivo diventa, così, marginale rispetto a un ragazzo che deve affrontare problemi di omofobia all’interno dello spogliatoio o chi, dai campetti di periferia sogna i grandi palcoscenici ma cade tra le mani di procuratori senza scrupoli. Un lavoro originale che si ritaglia uno spazio interessante nell’ambito delle nuove uscite dedicate al calcio e che dà inizio alla collana editoriale “Sport & Soul”, perché dopo lo stadio San Paolo, ora “Diego Amando Maradona”, sarà la volta di nuove platee con altrettante emozioni, ma sempre con l’orecchio e gli occhi rivolti verso la radiolina.