Da Castellana alle rive del mar Morto: il mistero della medaglietta «vagante»

Anche all’epoca dei social il fascino di un curioso ritrovamento non conosce confini né geografici né temporali: alzi la mano chi da bambino, rovistando nella sabbia o nella terra, non abbia sognato di rinverdire i fasti dei cercatori d’oro.

Deve essere andata un po’ così anche al giovane Osama Habib che, durante un’escursione familiare nella Valle del Giordano, nei pressi del suggestivo Mar Morto, ha ritrovato una singolare medaglia probabilmente bronzea con scolpita una caverna carsica su di una faccia e sull’altra lo slogan «Grotte di Castellana Bari - La Postumia delle Puglie» a contorno della torre simbolo della città che campeggia anche sul gonfalone comunale.

Dati che Osama avrà immediatamente riversato online per cercare di comprendere l’entità del curioso ritrovamento imbattendosi in una serie di contatti più o meno istituzionali. Fra questi uno più di tutti - il giornalista e operatore turistico Giandomenico Laera che lavora sin da ragazzino nell’albergo di famiglia insistente a pochi metri dall’ingresso del meraviglioso complesso carsico sotterraneo - si è immediatamente attivato per dare risposte concrete.

«Ho bisogno di un piccolo aiuto da tutti voi! - ha scritto il 34enne Laera in un post lanciato nei principali social allegato alle immagini della medaglia in cui descrive la vicenda -. Un curioso e singolare ritrovamento dall’altra parte del Mediterraneo mi ha portato a conoscere Osama Habib, un ragazzo originario della Giordania. Mi ha contattato su Instagram raccontandomi che durante un’escursione con la sua famiglia ha rinvenuto tra le colline ricche di ulivi mediorientali una medaglia raffigurante le Grotte di Castellana. Sarà sicuramente molto vecchia, dalle foto sembra di bronzo».

Dopo la descrizione della medaglia Laera prosegue: «Come ci sarà finita lì - si legge - è per me ancora un mistero. Nel frattempo il ragazzo, che probabilmente avrà contattato tanti castellanesi per scoprire le origini di questo suo ritrovamento, ha voglia di conoscere la storia della medaglia, un possibile valore e una stima di quanti pezzi possano essere stati prodotti».

Una ricerca in cui Laera, titolare di un’agenzia di comunicazione che ha collaborato con il Comune di Castellana Grotte fino allo scorso anno, ha chiamato in causa ogni esperto della comunità locale. A partire dal francescano padre Pio d’Andola, commissario di Terra Santa del Santuario della Madonna della Vetrana: «Essendo stata ritrovata al confine con la Terra Santa - aggiunge Laera - ho pensato anche di rivolgermi a lui che nel frattempo sta conducendo delle ricerche tra i frati che spesso sono chiamati in quelle zone per collaborare con gli scavi archeologici». Ricerca che prosegue incessante da settimane: «È da tempo che chiedo in giro - conclude Laera - ma non riesco ancora a dare una risposta ad Osama. Ecco perché chiedo a tutti voi un piccolo aiuto. Chiunque sia in possesso di informazioni circa questa medaglia mi può contattare al 329/5463444 o tramite email all’indirizzo giandomobile@gmail.com. Diamo una mano a questo ragazzo e cerchiamo insieme di ricostruire la storia di questo curioso ritrovamento che ha portato una medaglia raffigurante le grotte di Castellana dall’altro lato del Mediterraneo».

Appello che ha suscitato immediate risposte, come quella di Simone Pinto, sindaco di Castellana dal 1995 al 2007: «Potrebbe trattarsi di una medaglia di rappresentanza - afferma l’autorevole ed esperto speleologo - fatta coniare dal Comune negli anni immediatamente successivi alla scoperta, e, azzarderei, non oltre gli anni Cinquanta. La definizione delle nostre Grotte, come la “Postumia delle Puglie“, è quella coniata dal professor Franco Anelli all’indomani della fortunata alba del 23 gennaio 1938, e ripetutamente utilizzata dai media del tempo almeno fino al termine della seconda guerra mondiale. Ovvero fino a quando Postumia era ancora in territorio italiano. Anche la stessa definizione, al plurale, della nostra regione (le Puglie), indurrebbe a pensare che si tratti di un periodo antecedente al 1948, o comunque non tanti anni oltre, ovvero fino a quando la denominazione “Puglia” fu definitivamente consacrata dalla Costituzione (articolo 131)».

Pinto non lesina anche ulteriori consigli su come approfondire: «Per entrare più nel dettaglio dell’appassionante ricerca storica - aggiunge il sindaco emerito - suggerirei di ricercare nell’archivio storico delle deliberazioni di Consiglio e di giunta del Comune di Castellana, relativamente a un arco temporale che va dal 1938 fino agli anni ‘50, in quanto, dando per scontato che la realizzazione della medaglia sia frutto di una iniziativa del Comune (la presenza dello stemma induce a ipotizzarlo), certamente se ne dovrebbe trovare traccia nelle deliberazioni dell’ente».

Ma perché la medaglietta finisce in Medio Oriente? «Le ipotesi possono essere tante - osserva Pinto -. Per esempio potrebbe averla ricevuta una qualche autorità civile o militare, dell’area geografica indicata, in visita alle Grotte. Magari potrebbe aiutare una ricerca presso l’albo storico dei visitatori. Mi viene pure da pensare al II Congresso internazionale di speleologia svoltosi, dal 5 al 12 ottobre 1958, tra Bari, Lecce e Salerno, con il suo focus alle Grotte di Castellana».

Sulla stessa falsariga l’ipotesi formulata da un altro speleologo e appassionato di storia locale, Pino Pace: «La medaglietta - afferma - dovrebbe risalire ai primi anni ‘50, all’epoca cioè nella quale era direttore delle Grotte il professor Anelli. Infatti il motto “la Postumia delle Puglie” compare per la prima volta sui titoli dei giornali italiani nel 1949, quando il professore era da poco giunto a Castellana e aveva assunto la direzione del complesso carsico. Nel 1950, inoltre, ci fu il IV Congresso nazionale di speleologia che si tenne a Bari, e Castellana fu sede di una delle escursioni. Potrebbe essere stata realizzata per quell’occasione?».