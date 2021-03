Doppiaggio, film e serie tv: il magliese Manganaro protagonista a New York

Da Maglie a New York: un attore di origine pugliese doppia in inglese l’ultimo film con Riccardo Scamarcio. Si tratta di Luca Manganaro - magliese classe 1984 e diplomato al Capece - che vive da anni a New York, dove si occupa di recitazione e doppiaggio. Manganaro ha studiato al Dams di Roma, per poi volare alla volta della Grande Mela, dove ha lavorato a Broadway, ha interpretato film e serie tv, ha doppiato pellicole ma anche videogiochi. Tra i suoi ultimi lavori i doppiaggi di “L’ultimo paradiso” con Scamarcio e “Sindrome K”. È anche nel cast del biopic “Waltzing with Brando”.

Manganaro, è la prima volta che ha doppiato un film italiano in inglese?

«Ho doppiato molte cose, e in alcune di esse non sono accreditato, comunque si tratta del primo film italiano e della prima volta con Netflix».

Com’è stato rivedere la Puglia durante il doppiaggio?

«Una sensazione dolce e amara. Mi ha fatto venire nostalgia e mi ha fatto desiderare di partecipare di più a opere italiane. Ho un agente in Italia dallo scorso settembre: ho firmato con lo studio Squillante, che è la stessa agenzia di Giancarlo Giannini. Spero arrivino buone opportunità per girare in Italia e soprattutto in Puglia: sarebbe un sogno».

Qual è nella storia il personaggio che ha doppiato?

«Si tratta di Cosimo Schettino, interpretato da Donato De Mita. È uno dei principali antagonisti di Scamarcio nella storia, per cui ne dico quattro a Scamarcio più volte durante il film. È stato intenso e surreale».

Quali altri progetti ha abbracciato nell’ultimo anno?

«Nonostante la pandemia, il 2020 è stato incredibile perché ho svolto lavori che mi fanno continuare ad avanzare con forza. Poco prima del lockdown ho doppiato “Sindrome K” insieme a Ray Liotta. Anche se non l’ho mai incontrato, è stata una bella soddisfazione essere in un progetto in cui c’era anche lui. A settembre sarò in un film che si chiama “Waltzing with Brando”: è il primo tentativo di raccontare la vita di Marlon Brando, che sarà interpretato da Billy Zane. Ho avuto la grande fortuna di avere delle scene con lui, una bellissima occasione con un veterano di Hollywood. Per il ruolo sono stato invecchiato di 20 anni: sono stato scelto per la recitazione e non per la mia immagine».

Gli artisti negli Usa stanno soffrendo per la pandemia?

«I provini sono scemati e molte produzioni hanno chiuso. Io ho lavorato ma ho trascorso anche molto tempo in famiglia, con mia figlia Luna e mia moglie Yvonne. Ogni giorno mi sono messo alla prova con varie sessioni di recitazione a distanza, con colleghi e un insegnante di New York. Ho scritto cortometraggi con altri e questo mi ha messo di fronte ai miei limiti: non sono lontanamente arrivato a esprimere il massimo potenziale. Ascolto podcast e interviste di attori e imparo da loro. Anche i grandi attori sono stati fermi, è stato un anno irreale».

Quanto la fede le è d’aiuto nell’autorealizzazione?

«È assolutamente centrale nella mia vita: appartengo alla Soka Gakkai. Nam-myoho-renge-kyo (io credo alla legge di causa ed effetto, ndr) è il mantra buddista che recitiamo, e Daisaku Ikeda, o Ikeda Sensei, è il mio maestro, i cui insegnamenti mi hanno letteralmente cambiato la vita. Recitare questi fraseggi ha innescato un potere fortissimo, mi ha permesso di trasformare una malattia psicofisica con cui sono cresciuto e che mi ha reso difficile il movimento nello spazio. La fede è il nutrimento della mia anima, e mi ha spronato a restare in America e credere che ci fosse un posto per me come artista».