Bari, distanziamento in cucina per il laboratorio Creative Camps: esperimento riuscito

Una cena a distanza con annessa preparazione sotto la guida di due chef, tutto online, ognuno dalla cucina di casa. Questo l’esito finale di X-I Lab, laboratorio del progetto Creative Camps, che stimola la cooperazione tra industrie creative e agro-alimentari; il percorso, co-finanziato dall’Unione Europea, ha come capofila il Comune di Bari, e come partner il Teatro Pubblico Pugliese e il Ciheam Bari per l’Italia, e il Comune di Aigialeia e la Camera di Commercio di Ilia per la Grecia.

Sono state circa 50 le persone collegate sulla piattaforma Zoom e che si sono cimentate nella preparazione del menu di Carnevale, con prodotti di Puglia consegnati nei giorni scorsi all’interno di un kit: assessori (presenti anche Ines Pierucci e Paola Romano del Comune di Bari), project manager, giornalisti, perfino il sindaco di Andria Giovanna Bruno, alle prese con pesto di rucola, zucca, frittata di sponsali, crema inglese. «Nonostante una serie di difficoltà, lavorando insieme e con uno sforzo di immaginazione siamo riusciti a mettere in piedi il laboratorio finale» ha ribadito Gianfranco Gadaleta, coordinatore del JS del Programma Interreg Grecia Italia 2014-2020, introdotto da Lino Manosperta, del Teatro Pubblico Pugliese, che ha condotto la serata.

Cucina, grazie alle ricette degli chef Vincenzo Miracapillo e Bice Perrini, ma anche divertimento: la preparazione del menu, infatti, è stata allietata dall’associazione musicale L’Ottava Nota (commovente vederli e ascoltarli cantare con le mascherine trasparenti per mostrare i movimenti della bocca), e da un gioco interattivo organizzato da Tou.Play, collettivo di storyteller e game designer, «Intrusi al quartier generale», un caso da risolvere riportato dalle pagine di un giornale fittizio che suona familiare, Il Priscio del Mezzogiorno.

Il menu della serata, chiamato «Arlecchino», si è aperto con la preparazione dei crostini Pantalone, con crema di cipolla rossa e paté di cece nero, abbrustoliti in padella e accompagnati da tocchi di formaggio (pecorino stagionato e caciocavallo), miele di ciliegio e pezzetti di kiwi. I partecipanti si sono poi cimentati nella preparazione della frittatona di sponsali, con ben 8 uova, che mescolate a del pecorino grattugiato hanno ricoperto in padella le rondelle dei bulbi già rosolate. Proseguendo, il menu prevedeva la vellutata Balanzone, con zucca e ceci neri, e la crema arancione frullata, con il nero al centro, l’hanno resa uno dei piatti più belli da fotografare e postare sui social (con gli hashtag #progettiTpp, #artfoodexperience e #creativecamps).

Pietanza forte della serata sono stati senza dubbio gli spaghettoni ubriachi al vino primitivo con cipolla sfritta e pesto di rucola, tutto rigorosamente preparato sul momento (c’è voluto un bel paio di bicipiti per chi ha usato solo un mixer a immersione per il condimento, ma la missione è stata ugualmente compiuta). Gran finale con una dolce Passeggiata sulla Murgia: crema inglese con panna e 3 tuorli impiattata in un bicchiere con frolla sbriciolata e scaglie di cioccolato. Il tutto innaffiato con una bottiglia di Negramaro dell’azienda Wine Canto – Vini d’Arte. E nonostante l’inesperienza della maggior parte dei partecipanti, nessuna cucina è esplosa. Un gran bel (e buon) risultato.