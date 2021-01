«Nel mio domani», l'amore col Salento intorno nel nuovo libro di Valentina Perrone

«Nel mio domani» è il titolo dell’ultima fatica letteraria di Valentina Perrone. La scrittrice e giornalista guagnanese propone un nuovo romanzo, una storia d’amore «contemporanea» ambientata tra Lecce e Milano. L’efficace scrittura di Perrone, arricchita di sentimento ed “emozioni”, si alimenta anche di salentinità, rilevante sostrato della vicenda narrata. Il volume self-publishing (con foto di copertina di Antonio Congedo e progetto grafico di Valentina Modica), sarà disponibile dal 17 gennaio su Amazon e Kindle Unlimited, in versione cartacea ed e-book. Attualmente è in pre-order.

«Il libro - viene spiegato - racconta un’intensa storia d’amore nata per caso tra le mura di un bed and breakfast situato nella città barocca, a poche centinaia di metri dall’antica Porta Napoli. Veronica, la protagonista, ha trent’anni. È innamorata della vita, della sua terra, del suo lavoro. Nel bed and breakfast che ha aperto a Lecce, riversa tutto il suo entusiasmo, con la missione di lasciare ad ogni ospite un ricordo prezioso. Anche quando l’ospite è Enea, milanese affascinante quanto scontroso che mette a dura prova i suoi propositi e che, dietro i grandi occhi neri e la cicatrice sul viso, nasconde molto più di quanto l’apparenza lasci intuire. Tra i due nascerà presto un’alchimia destinata a straripare oltre i confini di un breve viaggio di lavoro, i limiti autoimposti, le barriere dello spazio e del tempo. Perché, come impareranno entrambi, non si ricomincia mai per davvero se non si smette di avere paura». «Passando per alcuni dei luoghi immortali della terra del Salento e qualche assaggio della città di Milano - viene aggiunto - l’autrice conduce il lettore dentro una storia suggestiva che va oltre il legame d’amore tra i due protagonisti, nelle cui vite, straordinariamente comuni, ognuno si potrà riconoscere». La delicata penna di Perrone scava a fondo nell’animo dei personaggi: è un romanzo «delle seconde possibilità, delle distanze che non separano ma uniscono e creano capitoli di vita nuovi, tutti da attraversare e scrivere».

Perrone ha già pubblicato la raccolta di racconti «Un caffè in ghiaccio con latte di mandorla» (2015), il romanzo «Memorie di Negroamaro» (2017) e il romanzo «Il mare in base al vento» (2019). Per le sue opere ha ottenuto, negli anni, diversi premi e riconoscimenti