Martina Franca, il festival del cabaret compie 25 anni e lancia il nuovo logo

Nozze d’argento per il Festival del Cabaret, che si appresta a festeggiare i primi 25 anni di questo straordinario rapporto con la città di Martina Franca. Quella del prossimo agosto sarà la 25^ edizione della rassegna comica, organizzata dalla famiglia Tagliente, dal patron Giovanni e dai suoi figli con una squadra di collaboratori tutti martinesi. Una famiglia allargata di cui fanno ormai parte anche il presentatore Mauro Pulpito e l’autore Fabiano Marti.

Ieri è stato lanciato sui social il logo della 25esima edizione che si preannuncia carica di novità e originalità, come aveva già annunciato, sul palco dell’ateneo Bruni, il patron Giovanni Tagliente al termine della passata edizione. Tutto top secret su quale sarà il cartellone degli eventi, ma l’immancabile gara dei comici sembra confermata. Uno spoiler grafico che arriva nel giorno della presentazione del programma del Festival della Valle d’Itria, eccellenza che rende famosa Martina Franca nel mondo.

In tutti questi anni il Festival del Cabaret è stato fucina di talenti non solo della comicità e punto di riferimento in tutta Italia. Da Martina Franca sono passati i migliori talenti e artisti affermati, ma è la rassegna è stata anche trampolino di lancio per tanti giovani.