Da Matera all'Olanda la storia della ricercatrice Serena Di Pede, fisico sperimentale

Cercare il segno di un’altra fisica. Quel “lato oscuro” che potrebbe svelare una concezione del reale completamente nuova e diversa da come lo intendiamo e percepiamo. L’universo è pieno di una sostanza ad ora sconosciuta e inafferrabile: la materia oscura. E identificarla, darvi uno sguardo, è una delle sfide più pressanti della scienza moderna. C’è tanta ricerca italiana sulla materia e l’energia oscura, e tanti progetti che vedono le brillanti menti di fisici nostri compatrioti impegnati anche in importanti progetti internazionali. E sulle tracce di quella “cosa” che c’è ma non si vede, c’è anche una ricercatrice lucana. Serena Di Pede, materana, 26 anni, è un fisico sperimentale, una ricercatrice apprezzata e di indiscusso talento.

«Si vuole risolvere questo “mistero” che assilla la mente dei fisici – ci dice –. Ci sono state diverse evidenze sperimentali che la materia di cui noi siamo fatti, e che noi vediamo, è semplicemente il 5% del totale nell’universo. Tutto il resto è composto di energia e materia oscura».

Studi allo Scientifico “Alighieri” di casa, laurea a Bologna con indirizzo Fisica nucleare e subnucleare, inseguendo un atomo, misurando una radiazione, la dott.ssa Di Pede si è anche laureata in Chitarra al Conservatorio felsineo. Corde che vibrano, come lo fanno gli atomi e le stringhe, come pure i fononi: la fisica, insomma, pervade e scandisce la sua vita. Una casualità? Ma non lo è, di certo, il fatto che ora la ricercatrice materana, tra mulini a vento e tulipani, scruta l‘imperscrutabile ad Amsterdam. Non è nel novero dei “cervelli in fuga” dalla Penisola. Lo ha fatto per una sua scelta precisa e temporanea.

«Desideravo svolgere un dottorato per fare una esperienza personale che mi facesse crescere in un ambiente lavorativo nuovo e stimolante – racconta –. Avevo vinto una borsa di studio per un progetto a Bologna, cui avevo già lavorato, e che mi aveva portato al Cern di Ginevra (il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle, ndr). Mi interessava un tipo diverso di ricerca rispetto a quella all’acceleratore. Pensavo all’ambito riguardante la materia oscura, anche per conciliare la mia passione per l’astrofisica e la programmazione, perché c'è tanta analisi da fare sui dati».

In Olanda, dunque, è giunta a inizio settembre 2020, per il suo dottorato con la Università di Amsterdam. Ci resterà per quattro anni, ma vorrebbe tornare in Italia per altri progetti ed esperienze, anche se sa che il suo campo di ricerca potrebbe portarla comunque in giro per il mondo. «Il mio Istituto è il Nikhef, l’Ente nazionale olandese di fisica subatomica, che svolge ricerche in fisica delle particelle. Nel Dipartimento di ricerca e sviluppo è stato creato in scala la stessa tipologia di esperimento che si sta conducendo nei Laboratori nazionali del Gran Sasso (Lngs). La ricerca italiana in questo campo è una eccellenza a livello internazionale. I fisici italiani che sono impegnati nel mondo, sono tanti e apprezzati. Sotto il Gran Sasso, vi è, tra l’altro, una enorme struttura con un contenitore pieno di xeno, un gas nobile, e i ricercatori cercano di rivelare, cioè vedere, delle particelle di materia oscura facendole scontrare come biglie contro gli atomi di xeno. Io lavoro a un modello ridotto ma i cui principi sono simili e, allo steso modo, intorno al contenitore noi sperimentatori costruiamo quei i rivelatori che dovrebbero farci vedere la materia oscura, attraverso l’eventuale lampo prodotto dallo scontro con gli atomi di gas. A luglio, è parso che ciò si fosse verificato: prove successive hanno detto no. Se ciò accadesse, però, si inizierebbe a capire di cosa è fatta la materia oscura, inizieremmo a comprendere come sono fatte le stelle, le galassie e, insomma, a capire un po’ di più la realtà e come siamo fatti anche noi. Alla fine, l’universo siamo anche noi».