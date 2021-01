Una giovane danzatrice lucana in scena per Elsa Piperno

Un anno di celebrazioni per i 50 anni di carriera artistica in Italia di Elsa Piperno. È stato posticipato di un anno per le note vicende sanitarie, il tributo al mezzo secolo di attività (1970 - 2020) della grande danzatrice e coreografa di origine africana, nota per aver contribuito in modo determinante a far conoscere le esperienze della modern dance americana, in particolare la tecnica, il repertorio e il pensiero della danzatrice e coreografa americana Martha Graham. Attualmente docente di tecnica moderna all’Accademia Nazionale di Danza a Roma, la Piperno è considerata una delle migliori insegnanti a livello europeo della tecnica Graham, che per prima contribuì a divulgare in Italia e in tutta Europa agli inizi degli Anni ‘70.

Per questa importante celebrazione, sono previsti una serie di eventi anche alla presenza della Piperno, con lo scopo di diffondere la cultura della danza moderna, che coinvolgeranno scuole private, enti lirici, licei coreutici, ma anche i media come tv e web. A organizzare gli appuntamenti che si terranno in Italia per tutto il 2021 (altre attività sono previste in molti Paesi europei), sono stati chiamati due suoi ex allievi: la danzatrice e coreografa lucana (è nata a Potenza) Luana D’Anzi, docente di discipline coreutiche, attualmente impegnata presso il Liceo Statale «Walter Gropius» di Potenza, e il danzatore e coreografo siciliano Giacomo Galfo.

«Elsa Piperno è la pioniera della danza moderna in Italia – precisa D’Anzi -. Avendo studiato e danzato con lei e seguendola da diverso tempo, mi ha scelta per progettare questi eventi per le competenze artistiche e organizzative. Per queste celebrazioni, abbiamo pensato a eventi culturali che abbracceranno tutto il mondo storico della danza». Gli obiettivi di questo progetto che coinvolge tutta l’Europa sono fondamentalmente tre: far conoscere alle nuove generazioni la storia della danza e salvaguardare la tecnica Graham; creare una rete di comunicazione tra coloro che seguono questa tecnica; dare un’impronta storica attraverso l’esperienza della maestra Piperno.

«La tecnica di Graham è la grammatica di tutta la danza contemporanea - conclude D’Anzi -. La danza, come qualunque altra disciplina, è in primis divulgazione di cultura, quindi il danzatore deve essere formato, apprendere le regole e la tecnica. Questa tecnica pone al centro dell’attenzione l’essere umano, quindi formula una serie di principi (aspirale, contrazione, tecniche somatiche) che sono tipiche della quotidianità dell’uomo, non è un caso che sia ancora viva».

Per celebrare Elsa Piperno, aggirando l’ostacolo Covid, sono previsti eventi online, con incontri, lezioni e anche tecniche visive, oltre che presenza in varie tv nazionali con coreografie e immagini che hanno reso grande Elsa Piperno in tutto il mondo. A lei si devono straordinarie coreografie espressione di una fede profonda nella comunicazione attraverso il movimento, di temi della relazione fra maschile e femminile e l’aver affrontato per la prima volta il tema del rapporto con le sue radici familiari e religiose.