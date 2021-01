Nel «Club dei Detective» il giallo teatrale va in rete

Avete sempre sognato di mettervi alla prova come detective e non vi bastano più i giochi da tavolo? Adesso c’è un’esperienza nuova e più interattiva, ma soprattutto teatrale. Perfetta per un periodo in cui la rete può e deve diventare una risorsa da sfruttare al meglio. È ciò che sta facendo la compagnia teatrale pugliese Malalingua, diretta da Marianna de Pinto e Marco Grossi, che ha riconvertito un format spettacolare già consolidato negli ultimi anni (e che aveva debuttato nel 2013, per poi svolgersi negli spazi di Proloco Babilonia a Molfetta): si intitola «Detective Club», e la versione digitale sta prendendo sempre più piede, divertendo e coinvolgendo un vastissimo pubblico.

In questa indagine interattiva, infatti, i protagonisti sono proprio gli spettatori: il ticket d’ingresso, per ogni dispositivo - pc preferibile, ma vanno bene anche tablet e smartphone - costa 10 euro e ci si può iscrivere su www.associazionemalalingua.it/detective-club, infotel: 349.403.74.23 - 328.642.73.16); da lì si ha il diritto a collegarsi al gioco spettacolo dalla trama nascosta - sulla piattaforma Zoom -, in cui tutti gli spettatori-detective saranno guidati dall’ispettore Barnaba, impersonato da William Volpicella (responsabile anche di regia video, editing ed effetti speciali). Insieme a lui, partecipa un cast di attori che preventivamente ha girato vari contributi video, indispensabili per dare ai detective gli indizi sui quali strutturare le proprie ricerche, stando comodamente a casa.

Sono due finora le trame preparate dai Malalingua (testi e regia di Marco Grossi), e con le quali si sta giocando in questi giorni: «L’ultima asta» è la prima, un rompicapo drammaturgico che strizza l’occhio ai classici gialli della tradizione, con l’interpretazione di Volpicella, Lara De Pasquale, Maria Elena Germinario, Monica De Giuseppe e Valentina Gadaleta; e il supporto tecnico di Claudio De Robertis e Davide Petruzzella. La compagnia organizza date private, ossia già «acquistate» (come quella dello scorso 27 dicembre, sostenuta dall’Assessorato alla Cultura del comune di Molfetta), e sessioni pubbliche in cui chiunque può partecipare, iscrivendosi.

Ne «L’ultima asta» si parte da un delitto, con l’autore che ha agito nell’ombra. Bisognerà districarsi tra personaggi sinceri, bugiardi, subdoli, grotteschi e inconsapevoli, in una serie di dialoghi e situazioni (compresa la scena del delitto, visualizzabile, e piena di indizi) tra il noir e una sottile ironia di fondo che non guasta mai.

E se stasera, alle 21,30 (orario di inizio di tutti gli spettacoli interattivi), va in scena ancora «L’ultima asta», in questi giorni ha debuttato la seconda puntata, «Vizi privati, pubbliche virtù»: dal liceo classico «Ronn Moss» precipita una mattina dalla finestra della Terza C la professoressa Giovanna Prudenza. Suicidio od omicidio?

Venerdì 5 gennaio ci si potrà cimentare con questo intricato caso (nel cast anche Marianna de Pinto, Marcella Bellifemine e Antonio Filicaia) e poi ancora tutti i sabato di gennaio. Per risolvere l’enigma gli investigatori hanno a disposizione contributi video sottratti alle telecamere di sicurezza, intercettazioni ambientali, interrogatori ai personaggi. Il gioco, sempre guidato dall’ispettore Barnaba, consta di tre diversi momenti video da visionare attraverso una diretta YouTube; seguiranno dei momenti di indagine, utili ai giocatori per mettere insieme le informazioni ricevute e decidere la propria linea investigativa. Al termine, il pubblico deve indicare su un’apposita scheda il nome dell’assassino, l’arma del delitto, il movente e la dinamica dell’omicidio. È anche possibile giocare in squadra. Il detective più bravo vincerà un ingresso gratuito (per un dispositivo) per la prossima puntata inedita (la terza è già in lavorazione). E alla fine saranno gli stessi attori, a partire da Volpicella e Gadaleta, a svelare il vincitore, in un clima di grande divertimento e leggerezza.