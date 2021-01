Il «Milanese Imbruttito» ha il papà tarantino doc

Taranto-Milano andata e ritorno... solo per le vacanze. È la storia di migliaia di cervelli in fuga partiti «foolish and hungry», come avrebbe detto Steve Jobs, e con la valigia carica di sogni, friselle e tarallini. Ma quella di Marco De Crescenzio, merita di essere raccontata. Lui si definisce «un terrone a Milano».

Esperto in comunicazione e marketing, formazione scientifica di base conseguita al liceo «Aristosseno», già fucina di molti altri talenti, Marco De Crescenzio prosegue negli studi economici e macina un master in startup. Ma già durante gli studi, sviluppa una forte passione per la comunicazione contemporanea e i new business del magico mondo dei social. Dopo un’esperienza da freelance come social-media-manager, approda in PushPull dove ha modo di osservare e capire le dinamiche e le radici del vero «imbruttimento» di Milano. Qui conosce quelli che sarebbero poi diventati i suoi soci, Tommaso Pozza e Federico Marisio e insieme ai quali, il 7 marzo 2013, dopo una serata andata per le lunghe, fonda «Il Milanese Imbruttito». Ebbene sì, il padre di una delle più celebri pagine social dedicate ai milanesi è un tarantino. Nata come pagina Facebook nel 2013, oggi «Il Milanese Imbruttito» è un’agenzia creativa che opera nel mercato del content marketing e che, oltre ai tre fondatori, riunisce diverse professionalità del settore della comunicazione digitale. Punto di riferimento nel panorama italiano del social entertainment, nel corso degli anni «Il Milanese Imbruttito» ha sviluppato progetti editoriali e video per diversi clienti e brand internazionali tra cui Disney, Amazon, Sky, Samsung, PayPal, Microsoft e Coca-Cola.

Sono oltre 2,5 milioni le persone che seguono Il Milanese Imbruttito sui canali social Facebook, Instagram e YouTube. A questi, si aggiungono gli oltre due milioni di lettori che ogni mese si ritrovano su ilmilaneseimbruttito.com, che racconta in chiave ironico-imbruttita tutto ciò che ruota intorno alla città di Milano.

De Crescenzio, sono numeri da capogiro. Che effetto fa?

«È una bella sensazione, soprattutto se riguardo a questi anni e ripenso come è nato tutto. La prima cosa da dire subito è che noi tre non siamo milanesi. Siamo venuti a Milano per studiare e per lavorare ed abbiamo semplicemente osservato tutto quello che ci capitava intorno; poi il 7 marzo del 2013 - al termine di una divertente serata - abbiamo iniziato a parlare tra di noi dei vari personaggi che animano Milano e per gioco abbiamo creato un avatar che racchiude un po’ lo stereotipo del milanese che lavora, lavora, lavora… sempre un po’ in sbattimento. Ai tempi lavoravamo in un ambiente che ci forniva una certa dimestichezza con i social networks (che allora erano completamente diversi da quelli che usiamo oggi) e decidemmo di aprire una pagina Facebook dedicata a questo personaggio immaginario. Tempo una settimana e passiamo da qualche centinaio di like (amici e parenti) a 25.000 like. Dopo un mese eravamo a 100.000. Il resto… è storia».

Perché la scelta di Milano?

«Taranto mi stava stretta. Dopo il liceo volevo vivere in una città con un respiro ampio, internazionale. Purtroppo Taranto è una città complicata nella quale si parla spesso e malvolentieri di problemi e situazioni spiacevoli legate a vicende che sono ben conosciute ormai da tutti».

Ci torni solo per le vacanze. Non ti manca mai?

«Sì, in realtà mi manca molto. Ma vedo con tristezza che arranca sempre. Per come la immagino io, dovrebbe vivere sul turismo, creare un nuovo indotto molto distante da quello industriale che non le appartiene proprio. Taranto è una miniera d'oro che si scava in maniera sbagliata. Ogni volta che vengo qui, ad esempio, vado al mare. Che si estate o inverno. È terapeutico. Possibile che non si riesca a costruire su quello che di buono resta, invece che inseguire modelli obsoleti e pericolosi per la salute e l'ambiente?».

Come se esce? Hai un piano?

«Il momento è favorevole. Serve la spinta giusta, per come la vedo io. Negli ultimi dieci anni la Puglia ha vissuto una straordinaria espansione, economica e turistica, ma Taranto non è stata coinvolta. Insomma Taranto purtroppo non è il Salento, non è la Valle d’Itria. Ora i tempi sono maturi per cambiare il racconto di questa città. Basta lamenti, datevi da fare».