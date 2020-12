«Acquaviva Unita»: un panel sul futuro della musica in diretta su Twitch per raccogliere fondi

Un panel sul futuro della musica in diretta live su Twitch: è il progetto Acquaviva Unita - Music X di Felice Lenoci, in collaborazione con l’associazione Rotaract club Acquaviva-Gioia e Radio Futura New Generation. Il 3 gennaio sulla nota piattaforma in streaming il Rotaract club Acquaviva-Gioia illustrerà le attività benefiche che vengono svolte sul territorio. Il filo conduttore delle attività è quello di accrescere il senso civico, soprattutto fra i giovani, svolgendo così una funzione sociale e culturale nell’ambito della comunità e promuovendo la comprensione internazionale.

Tra gli ospiti ci saranno musicisti emergenti, esperti del mondo discografico che porranno un focus sulla scena musicale italiana e pugliese, a tal punto da permettere di capire le crepe che sono nate nel mondo dello spettacolo a causa del difficile periodo

storico. Le donazioni raccolte durante il concerto benefico saranno devolute a favore di “Scena Unita” il fondo sostenuto da Fedez e tantissimi altri artisti italiani a favore dei lavoratori dello spettacolo.