La forza di Michele, invalido al 70% dopo un incidente sul lavoro e ora assunto

«La vita è un dono meraviglioso. Vorrei che lo scrivesse». Ripete Michele Caputo, 41 anni di Rionero in Vulture, dopo aver raccontato «il suo ritorno alla normalità» dopo l’incidente sul lavoro che ha sconvolto la sua vita il 4 settembre del 2015. È una di quelle storie che sembra proprio una favola di Natale. Gli elementi ci sono tutti: da una parte, un’impresa di famiglia che opera da 60 anni, nel settore della distribuzione del gas Gpl, con un forte radicamento nei territori dove opera, dalla Basilicata alla Liguria, l’impegno sociale, lo sport; dall’altra parte, un giovane lucano, i cui sogni, dopo aver finalmente trovato un lavoro in Basilicata dopo anni di emigrazione, si infrangono 5 anni fa, sotto il peso di un cestello di metallo che gli fracassa la testa con asportazione di una parte della calotta cranica. Per l’Inail è un caso gravissimo, 70% di invalidità, con pochissime speranze di recupero. Tredici giorni di coma, poi un lunghissimo percorso riabilitativo che passa anche attraverso il nuoto e la pallanuoto. E proprio in piscina, prima del lockdown, l’incontro con Umberto Passarelli Pula, l’amministratore delegato della Compass srl, che ha una delle sue sedi proprio a Recco nella patria della pallanuoto. Un legame con territorio ligure passando per la Basilicata che si può rinsaldare con la scelta non solo di sponsorizzare la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, ma anche di assumere nella sua azienda a Vaglio di Basilicata, previa selezione, uno degli atleti paralimpici lucani vittime di infortuni sul lavoro.

«Si può dire che lunedì ho ricominciato a vivere. Non dimenticherò mai questa data, il 14 dicembre 2020 il mio primo giorno di lavoro nella mia nuova vita. Sveglia al mattino, poi alla stazione di Rionero per prendere il treno verso Potenza, dove mi aspettavano il Responsabile Nazionale Pallanuoto della Finp, Mario Giugliano e la responsabile regionale del processo socio-educativo dell’Inail, Filomena Zaccagnino che mi hanno accompagnato in azienda (e da ora in poi lo faranno i colleghi di lavoro). Era la prima volta che entravo nello stabilimento dopo la selezione. Sulla lavagna nella sala ad accogliermi la scritta “Benvenuto Michele”».

La prima grande emozione, ma non non è finita lì. «Dopo avermi accolto l’Ad Passarelli Pula mi ha dato un regalo: la maglietta, la calottina autografata dei campioni della Pro Recco e un libro con la storia della più importante società di pallanuoto, che era andato a prendere in Liguria proprio per me». Poi ancora una sorpresa: dar vita alla squadra di pallanuoto paralimpico del Potenza per la partecipazione il prossimo anno al campionato. La Pro Recco è diventata la grande passione di Michele, che fino a due anni fa non sapeva neppure nuotare. «Tutto è nato nel 2018 - racconta - quando grazie all’Inail che mi seguiva nel percorso di riabilitazione ho partecipato in un weekend a un corso di nuoto, dove ho conosciuto Mario Giugliano. Il suo sogno era dar vita a una rappresentativa della Basilicata di pallanuoto. Non potevo aiutarlo. Prima dell’incidente giocavo a calcetto. Eppure da quel corso mi sono fiondato nel nuoto, avevo tanta paura dell’acqua alta, ora galleggio e sto migliorando».

E di miglioramenti ne ha fatti tanti, prima di tutto quello di riuscire ad alzarsi dalla sedia a rotelle. «Nessuno ci avrebbe scommesso. Ricordo le parole della dottoressa Zaccagnino: “Tu sei la dimostrazione che qualsiasi cosa possa capitare nella vita, hai la forza per reagire. E che c’è sempre un nuovo inizio. E io l’ho avuto. Il lavoro era ciò che desideravo di più per tornare alla normalità. Con il lavoro sono quasi al 100 per cento. Ho pianto quando ho firmato il contratto, un part-time su tre giorni lavorativi a tempo indeterminato, mi hanno fatto sentire tutti a mio agio, non ho mai ricevuto tanto affetto. Dopo il colloquio a febbraio, ho pregato e sperato, mi piaceva c’era gente vera e seria volevo far parte di quel gruppo. E ora darò il meglio, voglio mettermi in gioco in tutto».

Michele non guarda indietro, non porta rancore, ha superato la rabbia, guarda avanti a quello che è diventato e dove potrà arrivare. Non recrimina perché aveva un buon lavoro a Cesena, aveva fatto anche esperienza all’estero in Slovacchia e poi aveva deciso di tornare in famiglia in Basilicata dopo la morte del padre, per aiutare il fratello nell’officina meccanica. Lo rifarebbe. Poi è arrivato il lavoro, ad aprile 2015, un tirocinio in un’azienda fino a settembre e all’incidente. «L’Inail mi ha sempre seguito e mi ha dato quella marcia in più per tornare a fare una vita normale. È stato il più bel regalo di Natale che mi hanno fatto Umberto, Filomena e Mario. Ho trovato il lavoro, ora il prossimo obiettivo è avere un figlio con Luciana, la mia ragazza che mi ha dato ogni giorno la forza e il coraggio di reagire. Un messaggio a chi si trova con la vita cambiata? Ho un pensiero nella testa, qualsiasi cosa ti capiti nella vita, quando c’è un cambiamento radicale, sii paziente, perché si risolve tutto, basta che ci sono i valori, la famiglia, la ragazza, l’opportunità di rimetterti in gioco, perché gli angeli esistono anche sulla terra».