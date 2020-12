Ginosa, Donatella Apollaro: la teen con la voce super all'Euro Pop Contest

Quando vedeva la figlia di tre anni intrattenere con le canzoni i suoi clienti dell’agenzia immobiliare di Ginosa, mai Salvatore Apollaro avrebbe immaginato che, un decennio dopo, la voce di quello scricciolo, potente per l’identità teen, sarebbe rimbalzata oltre i confini nazionali. Il 19 dicembre, infatti, Donatella Apollaro, tredici anni, sarà l’ospite internazionale del programma The Entertainers, che il 2 gennaio andrà in onda in prima serata sul canale nazionalista di Malta Net Tv. Nello stesso in giorno in cui il piccolo fenomeno Made in Italy registrerà la trasmissione della sua performance accompagnata dalla Spiteri Lucas Band, si terrà il secondo atto dell’Euro Pop Contest «Berliner Perle». Nella dodicesima edizione del festival dei giovani cantanti, nella categoria 10-13 anni, tra i trenta partecipanti di un arcipelago internazionale, vi sarà Donatella Apollaro. La sua interpretazione in gara, come hit di riconoscimento mondiale previsto da regolamento, è La vie en Rose di Edith Piaf, attraverso cui ha emesso il suo acuto social, catturandosi la ribalta «virtuale», che per questa dodicesima edizione costituisce il contesto performativo forzato dalle norme anti-Covid.

Sulla piattaforma on line del «Berliner Perle», tra il 18 e il 20 dicembre, si terrà il contest appetibile per i talenti dai dieci ai ventiquattro anni. Nel formato ideato dal musicista e produttore tedesco Viktor Leis, Apollaro si esibirà secondo regolamento in due manche. Il 18 dicembre, come scelta libera, cavalcherà l’onda dell’altro suo tormentone, ossia la cover de La vita, il brano di Elio Gandolfi che nel 1968 partecipò al Festival di Sanremo in abbinamento con la britannica Shirley Bassey. Il giorno dopo, il 19, la «piccola» ginosina firmerà la sua versione de La vie en rose, che ha spopolato sul social network Tik Tok, sino a guadagnarsi un’edizione discografica nella raccolta «Il suono del successo», disponibile sugli store on line.

«Ho conosciuto Apollaro nell’aprile del 2020. Sono stata attratta dalla sua appassionata vocalità che trasmette emozioni che sono rare vista l’età. Di conseguenza l’ho scelta nel vasto materiale che giunge alla mia attenzione, con la finalità di poterla valorizzare sotto il profilo artistico, imbattendo un percorso internazionale, così come accade con tutti gli altri allievi della mia scuderia» evidenzia Marilanda Maiello della Diamond Music. L’imprenditrice musicale, ambasciatrice dell’arte italiana a Malta, offre un ponte per il possibile successo. È infatti la manager napoletana che, dopo aver colto la vocalità di Apollaro, allieva dell’Accademia Due Mari della sua talent scout Francesca Sisto, l’ha lanciata sulla scena. Di questi giorni è anche la notizia della promozione di Apollaro come unica rappresentante dell’Italia all’«Ezerski Biseri». Perle di lago dalla lingua della Macedonia del Nord, dove il 28 dicembre si terrà quest’altro contest internazionale per giovani voci. Aspiranti d’arte che, come Apollaro, inconsciamente si accostano al fascinoso quanto complicato mondo della celebrità.

«Lei ha stoffa e porta in dote un futuro ma, nonostante tale prospettiva, deve viversi il presente nei contorni della sua età, con la spensieratezza e l’assiduità di studente» spiega alla Gazzetta Maiello. L’esperta dello show business vanta a Berlino la presenza di sette pedine della sua squadra. Con Apollaro ci sono Mary Jabbour, Noemi Masullo, Simona Mitilini, Shuamy Chiaro, Gabriele Spagnolo e Coline Saia. Nomi che scalpitano dietro le quinte della fama. I suoi riflettori saranno accesi all’House of Science and Culture, scenario dell’«Euro Pop Contest», che ingloberà 26 Paesi di Europa e del mondo, dalla Germania alle Filippine, attraverso la doppia interpretazione di 82 concorrenti. Al vincitore assoluto andrà un assegno di 500 euro. Previsti riconoscimenti alle differenti costruzioni interpretative. In lizza vi è anche Apollaro. Appena tredici anni e con una voce spiazzante. Il 20 dicembre la giuria del «Berliner Perle» giudicherà la sua dote.