Bari, Decaro spegne la polemica: «Nessun progetto di mega-statua San Nicola»

Il sindaco di Bari Antonio Decaro interviene con un post su Facebook nella accesa polemica degli ultimi giorni sulla realizzazione di una statua da 70 metri di San Nicola da installare sul lungomare di Bari, spiegando che "il progetto non esiste. L’amministrazione non ha ricevuto alcuna proposta di questo tipo». Proprio ieri è stato celebrato l'amatissimo santo patrono di Bari, ma solo in tv e online, in diretta da una basilica deserta per le norme anti-Covid. "Se volete - scrive Decaro - possiamo parlarne sui social, possiamo fare petizioni, istituire comitati pro e contro, persino indire manifestazioni di piazza. Però vorrei far notare a tutti che questo fantomatico progetto di una mega-statua di San Nicola sul Lungomare di Bari, semplicemente, non esiste. Ad oggi, per quanto a mia conoscenza, esiste un gruppo di persone che ha avuto un’idea. Insomma è un po' come parlare degli alieni o degli unicorni».