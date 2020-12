Bari, contagiato Babbo Natale: ha il Covid l'uomo che ogni anno portava i doni anche ai bimbi in ospedale

E pure Babbo Natale barese si è preso il Covid. Ora, il vero grande problema di una pandemia così democratica nel colpire tutti di tutte le età, è chi consegnerà i doni ai piccoli pazienti di Oncoematologia pediatrica al Policlinico? Contattato per telefono, Babbo Natale rassicura: «Non dispero, voglio essere positivo e non certo solo al Covid. Tutto è pronto, slitta e regali. Aspetto solo l'ok della Asl che si decida a chiamarmi per il tampone di controllo. Sappiate che comunque sono molto tecnologico. Le letterine le ho ricevute via web, le videochiamate le so utilizzare e, nella peggiore delle ipotesi, gli elfi sono tanti e già operativi». Nicola Figliuolo, cinquantaduenne maresciallo dell’Aeronautica, dal 2011 dona il volto e il cuore al Babbo Natale barese. Sua moglie Francesca, uno degli elfi tuttofare per muovere la macchina organizzativa della solidarietà.

Adesso scalpita dalla sua quarantena da Covid, per riprendere le fila della sua attività di «imprenditore della beneficenza», come scherzosamente si qualifica, in stretto rapporto con l’Apleti, Associazione pugliese per la lotta contro le emopatie e i tumori nell'infanzia che da 40 anni è stanziale nel reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico. «Sono ufficialmente diventato il Babbo Natale della Apleti – racconta Figliuolo –. Loro ogni anno ci riferiscono le esigenze che il servizio sanitario non può assecondare e noi proviamo a realizzare». Non solo dunque i regali mirati per Natale in risposta alle letterine ricevute dai piccoli pazienti, ma anche donazioni di ogni genere che prendono forma grazie a tante aziende e ai privati che fanno beneficenza al «Babbo Natale barese». In realtà, dietro Babbo Natale, c'è a sua volta un'associazione che si dedica, in ogni periodo dell'anno, alla beneficenza verso i più piccoli pazienti dell'ospedale consorziale barese.

«Dal 2011 abbiamo iniziato con i doni nel periodo natalizio presso l’Ospedaletto – racconta - in concomitanza con il concerto di Natale che il Comando Scuole Aeronautica militare celebrava già da anni». Ma nel corso degli anni, Figliuolo si infervora nel ricordare quanto gli è stato possibile regalare al Policlinico, sia in termini di momenti lieti che di strumentazioni necessarie alle cure dei bambini. Come l’acquisto di un Körper-Tambura, uno speciale strumento utilizzato per tranquillizzare i piccolissimi pazienti che devono sottoporsi alla chemioterapia, del costo di 2mila euro «nel 2015, per il progetto di musicoterapia “Dominga”. Quella volta fu l'Arpa a contribuire in maniera considerevole». Oppure, a marzo 2018, le nove postazioni di play station con relativi box, che Babbo Natale ed amici montarono direttamente in reparto. E poi la sfilata di moda con 32 ragazze in cura nel reparto e modelle per un giorno presso il comando Scuole Aeronautica militare; e la visita dei piccoli pazienti ai piloti delle Frecce Tricolori in occasione della festa patronale per San Nicola; e il giro nel simulatore di volo. «Una rete di solidarietà che quest’anno, sul filo del web, è ancora più forte - commenta Figliuolo -. Solitamente ci muoviamo con i tornei e i pranzi di beneficenza, con gli eventi nei centri commerciali, con la mia casetta di Babbo Natale a Casamassima, davanti a Leroy Merlin, dove accolgo i bambini e raccolgo le offerte libere di chi mi viene a trovare.

E con tutte le aziende e i privati che ci danno fiducia e con le loro donazioni fanno squadra con noi». A Natale 2020, Babbo Natale ha pensato alle mamme dei piccoli pazienti «Quindici poltrone letto, usurate anche dalle continue igienizzazioni, che rientreranno in reparto come nuove. La prossima settimana il tappezziere consegnerà la prima». Il rito di Babbo Natale parte da agosto, quando Nicola Figliuolo comincia a farsi crescere la barba bianca per impersonare il Babbo Natale grande (è alto quasi due metri) e buono. «È la prova del fuoco: quando i bambini provano a strappartela e non viene via, come a tanti altri babbo natale taroccati, li hai conquistati per sempre. E loro conquistano noi: l’anno scorso con mia moglie sono andato in ospedale, vestito di tutto punto, la notte del 24 dicembre: una piccola paziente non aveva ricevuto il regalo della sua letterina». Il 25 mattina, Babbo Natale taglia via la barba e ritorna ad essere Nicola Figliuolo. L’ «imprenditore della beneficenza» per i restanti undici mesi.