«Bari svelata»: la parte meno conosciuta della città nel libro curato da Michele Buquicchio

Se ogni onda del mare ha una luce differente, figuriamoci quante luci diverse può contenere Bari, con il suo Adriatico che la lambisce, con quel vento mediterraneo che a tratti resiste e a tratti rischia di essere cancellato dal cemento, dall’oblìo, dall’insensibilità. Ma Bari è una bella città? E se lo è, di quale bellezza si ammanta?

È da questa domanda che è partito Michele Buquicchio, notaio, membro dell’Accademia Pugliese delle Scienze, già docente di Diritto Pubblico all’Università di Bari: il risultato è un libro imponente dal titolo Bari svelata. Bellezze nascoste o poco conosciute (Adda, pagg. 224, euro 30,00), che con le immagini di Michele Roberto e il contributo di tantissimi autori rigorosamente born in Bari, crea una voce in più alla ricerca di quel frammento di beltà dimenticata, forse edulcorata, forse da riportare in primo piano. Una «missione» che il curatore dell’opera Buquicchio ha voluto intraprendere, guardandosi attorno, cercando bellezza non solo nel patrimonio artistico che tutti conosciamo, ma anche e soprattutto laddove non immaginiamo che esista. Esempi? I quartieri periferici come Loseto e Santa Rita, in cui esistono due chiese nate da architetti della scuola di Renzo Piano. O in quell’idea del quartiere Enziteto-San Pio che, spiega Buquicchio, «realizzato negli anni ‘70, prevedeva tra le tante strutture, una galleria, un padiglione per il mercato, uno stadio con tribuna coperta e palazzi dai colori vivaci». Bellezze mancate e bellezze di nicchia, valorizzazioni attese o abbandonate, come quella Porta esterna dello Stadio della Vittoria (dove ora si vorrebbe impiantare una statua colossale di San Nicola) che furono create per i Giochi del Mediterraneo del ‘97 e che ora rischiano di perdere colore e memoria. E ancora: le sculture del Politecnico, quelle della zona dello stadio della Vittoria, il Villaggio degli Armeni, i murales cittadini, i tanti e bellissimi giardini privati che esistono (a Napoli, in era no-Covid, si facevano visite anche negli androni dei palazzi, noi li dimentichiamo!).

«Ho voluto sottolineare - racconta il prof. Michele Buquicchio - che una volta persuasi del fatto che Bari è o può diventare con ancora qualche piccolo sforzo davvero una gran bella città. Ed è necessario fornire agli enti competenti e in primis all’Amministrazion e Comunale un contributo di conoscenza, di segnalazione di criticità al fine di evitare i danni dovuti al tempo e all’inerzia».

Ed ecco allora l’itinerario nella Bari svelata, un percorso che Buquicchio compie con illustri compagni di viaggio. Ciascuno trova con la competenza e con il suo affetto per la città, un luogo, un seme da piantare, un lampo di bellezza inespressa. Inizia il direttore della «Gazzetta» Giuseppe De Tomaso, raccontando l’Ulisse che è in ogni barese, il vero cittadino del mondo che si trova ovunque, tanto che Omero - scrive De Tomaso - avrebbe potuto usare Bari e non Itaca come polis natale di Ulisse. E poi l’amarcord di Gianfranco Dioguardi e quel palazzo sulla Muraglia in cui ha vissuto, quel Lungomare in cui brezza e salsedine hanno casa. E ancora: le edicole religiose della città vecchia raccontate da Giorgio Otranto, testimonianza viva di un passato arcaico, come lo sono del resto le meravigliose chiese rupestri che molti baresi spesso non conoscono e di cui parla lo stesso Buquicchio svelando i segreti di Santa Candida e di quella pietra antica che in altri Paesi del mondo sarebbe fulcro di turismo e di futuro. Antichità? Ne abbiamo eccome, anche nel patrimonio «nascosto» della Pinacoteca Metropolitana «Corrado Giaquinto» e nel Museo Archeologico di Santa Scolastica, dove ci guida Clara Gelao. Che meraviglia e che tristezza le immagini dei «forzieri» in cui si conservano i vasi millenari, i dipinti, le sculture. Arte-fantasma, in attesa anch’essa della luce e dei nostri occhi. Quello che non possiamo vedere del volto di San Nicola lo esalta invece Francesco Introna, mentre padre Gerardo Cioffari, grande studioso nicolaiano, racconta pezzo per pezzo un’altra incredibile bellezza barese, il Portale dei Leoni della Basilica di San Nicola. Giandomenico Amendola si addentra nell’arte degli ex voto (altro che arte minore!); Aurelio Valente nelle sculture d’acqua (come la Vela di Raffaele Spizzico); il maestro Gennaro Picinni ci fa gustare i meravigliosi colori delle porte dello Stadio della Vittoria; Rocco Carlo Ferrari, uno dei progettisti di San Pio, ci guida nel quartiere San Pio; mentre Giambattista De Tommasi e Germano Sangirardi svelano quattro chiese che in questo tempo di viaggi «vietati» potrebbero essere giuste mete di visite guidate.

E ancora: il Fai di Rossella Ressa e le cripte aperte, come quella bellissima della chiesa di San Michele in via San Benedetto; o i palazzi della città vecchia descritti da Antonella Calderazzi, come il Calò Carducci o palazzo Dell’Aquila, tra i quali camminiamo spesso ignorandone la storia. E sapevate che abbiamo anche tanti orti urbani? Ne parla nel volume collettaneo Pasquale Montemurro; così come Santa Fizzarotti Selvaggi offre profumi di zagare con la visita letteraria tra i giardini segreti della città; con Vittorio Marzi che completa il giro, tra le cento rose di Villa La Rocca. Maioliche: ne parla Antonio dell’Aquila, rintracciando quell’azzurro antico e quel «cavallo sbrigliato» dei piatti seicenteschi. E poi i quadri di San Nicola dipinti da Michele Montrone; o le stupefacenti scoperte delle testimonianze armene in via Amendola; la street art descritta da Vittorio Parisi; il museo a cielo aperto del Politecnico in cui ci conduce Nicola Costantino. O il mantello di Melo da Bari che la città non ha mai fatto tornare a casa. Lo stesso Michele Roberto, che ha fotografato tutte queste rarità conosciute e sconosciute, sottolinea la sua emozione.

Ma alla fine, Bari è o no una bella città? Visto che Socrate faceva discendere la bellezza dalla virtù... saremmo un po’ più belli se lavorassimo per valorizzare e per non dimenticare.